Among Us e Subway Surfers foram jogos mobile mais baixados de outubro

Among Us e Subway Surfers foram, no mês de outubro, os jogos mais baixados em dispositivos Android e iPhone (iOS). Os dados foram divulgados pelo site de consultoria em mercado mobile Sensor Tower, na última sexta-feira (13). Enquanto o fenômeno multiplayer Among Us manteve a posição do mês anterior, o clássico Subway Surfers surpreendeu com sua ascensão repentina. Os títulos foram acompanhados por Join Clash 3D, o Battle Royale de Garena Free Fire e o RPG gratuito Genshin Impact. Confira, a seguir, os games mais baixados na Google Play Store e App Store.

Among Us manteve um número alto nas lojas de aplicativos, angariando 74,8 milhões de downloads, pouco menos que os 83,8 milhões realizados em setembro. A Índia foi a responsável pela maior parte das instalações, levando 15% delas, enquanto os EUA, que foram maioria no mês passado, ficaram com 11,6%. Lançado originalmente em 2018, Among Us tem recebido mais atenção nos últimos meses, impulsionado principalmente por streamers no site Twitch.

A popularidade de Subway Surfers também foi maior na Índia, e o país foi responsável por 27,3% de seus 19,8 milhões de downloads, deixando o Brasil logo em segundo lugar, com 8%. Assim como muitos outros jogos, no mês de outubro, o game teve um evento voltado ao Halloween, com novas skins de personagens monstruosos. Embora tenha sido lançado há mais de oito anos, o game de corrida infinita segue como um dos mais relevantes do mercado e mostra porque é o jogo mais baixado da década.

O RPG gratuito Genshin Impact foi o segundo mais popular no iPhone, com 16,4 milhões de downloads, e se tornou o game mais rentável de outubro, com lucros na casa dos US$ 239 milhões (mais de R$ 1,2 bilhão). Join Clash 3D, que estava em última posição no mês de setembro, ganhou bastante popularidade e é, agora, o terceiro mais baixado. O game é como uma corrida de obstáculos, com o diferencial de que, em vez de controlar um único personagem, o jogador fica no comando de um pequeno exército e precisa levá-lo inteiro a batalhas que ocorrem no final das fases.

Lista Geral

1. Among Us

2. Subway Surfers

3. Join Clash 3D

4. Garena Free Fire

5. Genshin Impact

6. Stair Run

7. Cube Surfer

8. Tiles Hop

9. Emoji Puzzle

10. Meu Talking Tom: Amigos

App Store

1. Among Us

2. Genshin Impact

3. Acrylic Nails

4. PUBG Mobile

5. Stair Run

6. Chat Master

7. Subway Surfers

8. Color Roll 3D

9. Call of Duty: Mobile

10. Roblox

Google Play Store

1. Among Us

2. Garena Free Fire

3. Join Clash 3D

4. Subway Surfers

5. Meu Talking Tom Amigos

6. Tiles Hop

7. Cube Surfer

8. Stair Run

9. Ludo King

10. Emoji Puzzle