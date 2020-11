Idosos são alicerces financeiros, mas Covid-19 leva ao empobrecimento

A realidade econômica de 2020 é dura e muitas famílias ficaram endividadas com os óbitos provocados pelo novo coronavírus

Um recente estudo da FGV Social destacou que quase 63% da renda dos idosos no Brasil são provenientes de pensões e aposentadorias. Essa estabilidade financeira de pessoas com 60 anos ou mais revela um importante impacto na organização orçamentária de famílias inteiras.

De acordo com uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 9 em cada 10 idosos são considerados os alicerces financeiros da família. Estes, com o dinheiro proveniente da aposentadoria, do benefício do INSS ou de empréstimo sustentam filhos e netos, ou ajudam outros parentes financeiramente.

Entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano, o índice de desemprego subiu de 11,6% para 13,8%. Diante dessa realidade, o número de residências chefiadas por idosos com dependentes aumentou em 541 mil, segundo informações do iDados.

Outro fato relevante que vale ser destacado é que a população nacional passa por um processo intenso de envelhecimento. A expectativa de vida de um brasileiro, ao nascer, já ultrapassa os 75 anos de idade, e deve continuar se elevando com o passar do tempo. Dessa forma, há sérios riscos de o cenário financeiro para os idosos se agravar.

O impacto da Covid-19 na situação financeira

Durante os primeiros meses de pandemia de Covid-19, diferentes mobilizações foram feitas para tentar aliviar os impactos da perda de renda entre os brasileiros. Para os aposentados e pensionistas do INSS, por exemplo, medidas como a ampliação do prazo de pagamento e parcelas do consignado, e a redução das taxas de juros para o crédito e o cartão consignado foram destaque.

No entanto, outra temática foi levantada recentemente devido a alta infecção de idosos pelo vírus SARS-CoV-2: com o óbito de idosos, principal grupo de risco do novo coronavírus, a ausência da renda destinada a essas pessoas levou muitas famílias ao empobrecimento. Nesse cenário, quem ficou acumula dívidas.

Carolina Glogovchan