Lisca diz que Atlético, Palmeiras e Flamengo demonstram interesse em Zé Ricardo

Volante de 24 anos é um dos destaques do América na temporada

O volante Zé Ricardo é um dos destaques do grande momento que vive o América, semifinalista da Copa do Brasil e em terceiro na Série B do Campeonato Brasileiro. A boa fase do jogador de 24 anos chamou a atenção de Atlético, Palmeiras e Flamengo, de acordo com o técnico Lisca.

“Esse jogador (Zé Ricardo) está muito procurado. Pela função que ele faz, pelo modelo de jogo que o América tem. Então, tem três times grandes (de olho). O Zé foi procurado por três times tops. O Ademir também, mas o América fez um acordo com ele. Estamos tentando convencer o Zé Ricardo. Hoje (quinta-feira), o presidente Salum ia falar com ele. Até porque tem uma tendência de uma negociação muito legal para ele após a Série B”, disse Lisca, em entrevista à rádio Grenal.

“O Flamengo, que perdeu o Thiago Maia, está interessado. O Atlético, que é nosso rival, também. O Palmeiras, que perdeu o Felipe Melo, se interessou”, revelou Lisca.

Nesta temporada, Zé Ricardo disputou 38 jogos e não marcou gol. Mineiro de Bom Jesus do Amparo, o volante foi revelado e tem história no Coelho, clube pelo qual conquistou a Série B em 2017.

Lisca elogiou a evolução de Zé Ricardo. “O Zé está em alto nível mesmo e merece, tem qualidade para caramba. É um jogador de posicionamento, na construção melhorou muito dentro do nosso trabalho, tem leitura de cobertura inacreditável, ele me surpreendeu muito positivamente. Tomara que ele possa permanecer, porque o Alê foi procurado, o Juninho foi procurado, o Ademir, o Rodolfo, o Lisca (risos) e todos nós ficamos. Então, a gente está muito esperançoso de ao fim do trabalho o América colher situações a nível de negócios, a nível financeiro e investir em novos jogadores”.