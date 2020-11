PCMG participa do evento de inovação em governo da América Latina

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por meio do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), na terça-feira (17), em participação, no maior evento de inovação em governo da América Latina, apresentou o Sistema de Credenciamento de Empresas e o Sistema de Rastreabilidade de Peças.

O evento é uma realização da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), do Ministério da Economia, do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais (Flacso), com o apoio e a participação de diversas instituições do Governo federal, além de organismos internacionais, grupos da sociedade civil e do setor privado.

Representando a PCMG, o Investigador Thiago Soares dos Reis, exibiu os sistemas: “Com a Lei Federal 12.977/14, e a Resolução 611/16, do CONTRAN, o Detran-MG, empreendeu esforços para credenciar as empresas aptas ,a exercer em as atividades afetas a desmontagem de veículos, criando o “mercado legal de desmonte”, e a efetivação da rastreabilidade das partes e peças provenientes da desmontagem. Agilidade, economia, transparência e segurança são as premissas do processo, e norteiam esses Sistemas ”, enfatizou o Investigador.

Para o diretor do Detran-MG, Kleyverson Rezende, “os resultados são refletidos de forma efetiva, no controle fiscal do mercado, na observância das regras ambientais e na redução significativa dos índices de criminalidade”. Assim, a Polícia Civil de Minas Gerais e o Detran-MG, ao alcançarem os objetivos e os resultados, inovaram nas atividades afetas às suas atribuições, promovendo serviço público de qualidade, declarou o diretor.

