Mesmo de casa, Sampaoli planeja treinos e toma as decisões no Atlético

Argentino se recupera da COVID-19 e está fora de treinos e jogos

O técnico Jorge Sampaoli foi um dos 21 infectados pela COVID-19 no Atlético apenas nesta semana. Apesar de estar isolado em casa, o treinador tem coordenado tudo que cerca o time do Galo.

Do condomínio onde mora em Lagoa Santa, Sampaoli planejou os treinos, com direito ao tempo de cada atividade. O argentino acompanha a parte tática e avalia os rendimentos dos jogadores a partir de vídeos disponibilizados pelo clube.

Por telefone, Sampaoli conversa com Leandro Zago, treinador do time de transição do Galo, repassando orientações. Ninguém da comissão do argentino está disponível para participar dos treinamentos.

Além de Sampaoli, seis integrantes de sua comissão técnica foram infectados pelo novo coronavírus: o gerente Gabriel Andreata; o auxiliar Jorge Desio; o preparador físico Pablo Fernandez; o auxiliar de preparação física Marcos Fernandez; o treinador de goleiros Danilo Minutti e o analista de desempenho Frederico Fortes.

Carlos Desio, contratado para ser o elo entre os profissionais e o time B, foi outro diagnosticado com COVID-19.

Mesmo se recuperando de uma tosse, sintoma da COVID-19, Sampaoli não abre mão de centralizar as decisões relativas ao time. Será dele a ‘missão’ de escalar a equipe que enfrentará o Ceará no domingo, às 16h, no Castelão, em Fortaleza, pela 22 ª rodada do Campeonato Brasileiro. Zago comandará o time mais uma vez.

Para a próxima partida, a lista de desfalques seguirá grande, mas o time será reforçado por duas peças importantes: Junior Alonso e Jefferson Savarino.