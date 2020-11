Grammy Latino: Paula Fernandes é premiada por álbum gravado em Sete Lagoas

A cerimônia principal do Grammy Latino aconteceu às 22h dessa quinta (19). Os artistas brasileiros foram premiados numa cerimônia prévia, que foi ao ar no Facebook entre 19h e 19h30.

Entre os vencedores estão dois mineiros: a cantora Paula Fernandes em álbum de música sertaneja com “Origens”, um disco ao vivo gravado na orla da Lagoa Boa Vista, em Sete Lagoas e Toninho Horta & Orquestra Fantasma com “Belo Horizonte”, melhor álbum de MPB.

Céu venceu em melhor álbum de pop contemporâneo com o disco “APKÁ!” e Emicida na categoria de álbum de rock ou música alternativa com “AmarElo”.

Completam a lista João Bosco, com “Abricó-De-Macaco” levando em melhor canção; Mariana Aydar com “Veia Nordestino, em álbum de música de raiz; Aline Barros com “Reino”, em álbum de música cristã; Cláudio Jorge com “Samba Jazz, de Raiz, Cláudio Jorge 70”, em álbum de samba/pagode; e Toninho Horta & Orquestra Fantasma, com “Belo Horizonte”, em álbum de música popular brasileira.

Todos esses prêmios são referentes às categorias de língua portuguesa. Nas categorias gerais, o Brasil concorreu com Yamandu Costa e Caetano Brasil, em melhor álbum instrumental, e com Céu, em melhor álbum de engenharia de gravação, além da rapper Bivolt, em melhor vídeo musical em versão curta, e BaianaSystem e Tropkillaz, em melhor clipe. Nenhum deles, entretanto, foi premiado.

A categoria mais importante com presença de brasileiros foi melhor canção “urban”, na qual Anitta e MC Lan disputaram com a música “Rave de Favela”. Os vencedores foram a cantora espanhola Rosalía e o trapper porto-riquenho Ozuna, com a parceria “Yo X Ti, Tu X”.

Além da entrega dos prêmios em língua portuguesa, o segmento dedicado ao Brasil da cerimônia prévia teve a exibição de duas performances gravadas. Uma delas contou com um dueto entre Emicida e Marcos Valle –parceiros na faixa “Pequenas Alegrias da Vida Adulta”– e a outra foi da banda Melim – indicados com a música “Eu Feat. Você”.

O Grammy Latino trata de discos e músicas lançados entre 1° de junho de 2019 a 31 de maio de 2020. A cerimônia principal da premiação – que contou com uma performance de Anitta– aconteceu em Miami, a partir das 22h dessa quinta, em formato modificado devido à pandemia de coronavírus. Este ano, o Grammy Latino não teve transmissão para o Brasil.