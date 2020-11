Secretaria Municipal de Educação divulga datas de renovação de matrícula para 2021

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, abre na próxima segunda-feira, 23, até sexta, 27, o prazo para renovação de matrículas para o ano de 2021. Como o preenchimento do formulário de cadastramento escolar foi feito em agosto deste ano, não será preciso fazê-lo novamente. Em função da pandemia do novo coronavírus, esta ação será feita internamente, em cada escola. A listagem dos alunos cadastrados será publicada a partir do dia 26 de novembro, no site da Prefeitura. “O pai ou responsável poderá assinar quando for à escola buscar sua cesta básica ou, se preferir, somente em 2021”, informa a secretária Roselene Teixeira.

Já a matrícula será feita pelo secretário escolar ou auxiliar de secretaria, de 30 de novembro a 4 de dezembro. Mas, para isso, o pai ou responsável deverá comparecer à escola munido de documentação e seguindo os protocolos sanitários (máscara e distanciamento social). “Cada gestor escolar irá distribuir até 20 senhas, determinando horários para que a matrícula seja efetuada”, explica a secretária.

Para efetuar a matrícula o interessado deve ter em mãos a certidão de nascimento do aluno, identidade do pai/mãe ou responsável e o comprovante de endereço (preferencialmente a conta de luz), além da ficha de matrícula preenchida. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3779-3500 ou ainda pelo e-mail atendimentoescolar.educacao@setelagoas.mg.gov.br.