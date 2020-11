Covid-19: Sete Lagoas registra aumento de notificações, mas segue sem novos óbitos

O boletim epidemiológico sobre a situação da pandemia do coronavírus em Sete Lagoas desta sexta-feira, 20 de novembro, aponta um aumento de 1% nas notificações de novos casos suspeitos. Sete Lagoas tem hoje 546 pessoas em monitoramento, 1.821 com o acompanhamento concluído e 11.897 casos suspeitos descartados por exames. A cidade completa hoje uma semana sem novos óbitos em decorrência de complicações da Covid-19.

De ontem para hoje, 39 novos casos positivos foram confirmados: 22 mulheres e 17 homens, elevando o número de casos a 3.524 desde o início da pandemia. Entre eles, estão 63 óbitos, seis hospitalizados, 111 pessoas em isolamento domiciliar e 3.344 já recuperadas.

Hospitalizados

Ao todo, são 29 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 19 em enfermaria e dez em UTI. Destes, 13 já testaram positivo para Covid, dos quais seis são de Sete Lagoas, sete tiveram resultado negativo e nove aguardam resultado de exame.

São dez internações no Hospital Municipal (sete delas em UTI), dez no Hospital Nossa Senhora das Graças (entre os pacientes do SUS, são quatro em enfermaria e dois em UTI), dois no Hospital da Unimed em enfermaria e sete na UPA, também em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, é hoje de 16,4%.

Dos dez leitos de UTI ocupados hoje na cidade, são sete por pacientes de Sete Lagoas, um de Maravilhas, um de Pompéu e um de Abaeté. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS em Sete Lagoas está hoje em 19,5%.

Lembrando que, embora Sete Lagoas se mantenha na onda verde do programa Minas Consciente, a pandemia ainda não acabou e os cuidados devem ser reforçados, como o uso de máscara ao sair de casa, a higienização constante das mãos e o distanciamento social. É papel de cada cidadão evitar a proliferação da doença. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus.

Ascon/prefeitura Sete Lagoas