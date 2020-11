Coronavírus: 40 mortes são registradas em Minas Gerais em 24h; são 9.688 óbitos

Belo Horizonte responde por 1.598 das mortes registradas no estado até esta sexta-feira (20); capital mineira tem também maior concentração de casos confirmados

O Estado de Minas Gerais mantém elevado o número de mortes em decorrência do novo coronavírus registradas diariamente nos balanços epidemiológicos da Secretaria de Saúde (SES-MG). Apenas no período entre a manhã de quinta-feira (19) e esta sexta-feira (20), o relatório constatou a existência de mais 40 óbitos ligados à infecção, e o número de mortes pela Covid-19 nos oito meses da pandemia na região aproxima-se a cada hora de 7.000 – apenas nesta manhã, são 9.688 óbitos exatos.

A quantidade de mineiros que descobrem-se infectados a cada dia também mantém-se alta. Foram 2.773 os diagnósticos recentes que entraram para o boletim da saúde nas últimas 24 horas e, com o acréscimo, subiu para 393.110 o número de pessoas já contaminadas pelo coronavírus na região.

O acentuado índice de infectados divide-se em 852 municípios mineiros, aqueles que em algum instante dos oito meses que se passaram chegaram a confirmar a existência de casos ou mortes relacionados à doença. Em contrapartida, há uma única cidade de Minas Gerais imune à pandemia – também a única em todo o território brasileiro. Trata-se de Cedro do Abaeté.

O município na Zona da Mata, com cerca de 1.500 habitantes segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), não tem sequer um diagnóstico até hoje. Em compensação, do outro lado da lista encontra-se Belo Horizonte. Capital é a cidade que concentra a maior quantidade de óbitos e de moradores infectados. Balanço da SES-MG fala em 50.483 casos, além de 1.598 mortes.

Quanto o número de óbitos, o boletim revela que as 40 mortes registradas nas últimas 24 horas ocorreram, em realidade, entre os dias 27 de abril e 18 de novembro – há mortes dos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro que foram confirmadas apenas agora. O documento também esclarece que elas aconteceram em 667 municípios diferentes, e a taxa de letalidade do coronavírus em Minas Gerais está em 2,5%.

Setenta e um anos é a média de idade entre os pacientes mineiros que morrem com a Covid-19, e 80% dos 9.688 que vieram a óbito tinha mais de 60 anos. Aliás, em 75% dos casos foi constatada presença de comorbidades anteriores, sendo as doenças do coração as mais comuns e recorrentes entre elas.

Fonte: O Tempo