No Orozimbo Macedo, PM prende suspeitos por tráfico de drogas

Nesta sexta-feira, 20, policiais militares de Sete Lagoas receberam informações de que indivíduos estavam traficando drogas em uma residência na rua José Aniceto Costa, bairro Orozimbo Macedo.

No local, os militares visualizaram um homem abrindo o portão e ao ser dada voz de parada, o indivíduo evadiu correndo para dentro do imóvel, sendo porém abordado e identificado como B.G.S.M, 20 anos. Já na casa, os militares localizaram uma bolsa contendo R$501,00, dois aparelhos celulares e escondido atrás de um sofá um frasco contendo 05 pedras de crack.

zimboAinda durante a vistoria, os policiais localizaram mais dois invólucros contendo 104 pedras de crack no total. Também foi encontrado no interior do imóvel um indivíduo identificado como V.V.F, 39 anos. Ambos autores foram conduzidos a Delegacia de Polícia e todo material apreendido.

Agência Regional de Comunicação Organizacional -19ª RPM