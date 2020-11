Nat lança o primeiro assistente de voz focado em receitas de frango no Brasil

Através do Google Assistente, a marca disponibiliza seu canal de conteúdo, com passo a passo de saborosas receitas

A Nat, referência em carne de frango, está lançando um serviço de assistente de voz inédito no Brasil, focado em oferecer uma série de receitas práticas e saudáveis, envolvendo os ingredientes que estão no dia a dia dos brasileiros.

Com essa novidade, desenvolvida em parceria com a agência W3Haus e o estúdio digital Huia, a Nat quer transformar a comida na mesa dos brasileiros. Para ter acesso às receitas, basta o consumidor baixar o aplicativo Google Assistente e dizer “Ok, Google, falar com especialista em frango”.

“Estamos sempre em busca de inovações para nossos consumidores, e esta novidade chega como forma de motivar as pessoas a se experimentarem mais na cozinha, sempre utilizando ingredientes acessíveis”, declara Flávio Rogério Wallauer, Diretor Vice-Presidente da Vibra, detentora da marca Nat.

Para Guilherme Natorf, COO da Haus (holding da W3Haus e Huia), o uso de assistentes de voz tem crescido de forma relevante no país: “Buscamos usar a tecnologia de forma útil para as pessoas, indo além da inovação pela inovação. As pessoas estão usando mais os assistentes de voz e estão buscando receitas práticas para fazer em casa. Unindo essas duas necessidades, a Nat reforça sua conexão com os consumidores de forma relevante.”

Os consumidores já têm acesso a 35 receitas exclusivas no canal com o assistente de voz Nat.Mais informações em: www.somosnat.com.br/.

Sobre a Vibra

A Vibra é uma indústria de alimentos com mais de 50 anos de experiência. Atualmente, conta com mais de 4 mil funcionários e uma rede de cerca de 800 famílias de produtores integrados. Atua na produção e comercialização de proteína de frango. Através das marcas Nat e Avia, atende o mercado brasileiro e exporta para mais de 50 países ao redor do mundo. A empresa está sediada em Montenegro (RS), onde está instalado o Centro de Inovação Vibra (CIV) e possui 15 unidades de produção, com operações nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, além de uma unidade de negócios em Dubai.

