Solenidade na PM comemora o Dia da Bandeira

Nesta quinta-feira, 19, foi realizada na sede da Décima Nona Região da Polícia Militar, a solenidade do Dia da Bandeira. Instituída por lei federal, a Bandeira Nacional é um dos símbolos da pátria brasileira e, conforme a tradição, no dia 19 de novembro é homenageada em todo o território brasileiro.

O ato solene representa para os militares, não somente um evento cívico-militar, mas uma demonstração de amor, respeito e patriotismo. Durante a solenidade em Sete Lagoas, foi lida a Ordem do Dia do Excelentíssimo Senhor Comandante Geral da Polícia Militar de Minas Gerais e entoado por todos o Hino à Bandeira Nacional. Abrilhantando a solenidade da 19ª RPM, os alunos do Curso de Formação de Soldados 2020 desfilaram em continência à Bandeira Nacional.

O evento foi prestigiado com a presença do Comandante da 19ª RPM, Coronel Rodrigo Teixeira Coimbra, do Chefe do Estado-Maior da 19ª RPM, Tenente-Coronel Ronan Muniz dos Santos, e do Comandante do 25º BPM, Tenente-Coronel Luiz Faustino Marinho Junior.

Agência Regional de Comunicação Organizacional- 19ª RPM