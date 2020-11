Websérie sobre cuidados com a saúde durante a pandemia é lançado pela Atenção Primária

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Atenção Primária à Saúde, lançou a websérie “Ações de Promoção à Saúde Em Tempos de Isolamento Social”. Nos vídeos, produzidos pela própria equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), são abordados temas de saúde e cidadania com o objetivo de levar informações e auto cuidado à população.

Segundo a gerente de Atenção Primária à Saúde, a fisioterapeuta Júnia Neves, a ideia surgiu quando os grupos operativos e permanentes que aconteciam nas unidades tiveram que ser interrompidos devido à pandemia da Covid-19. “Para que não fosse perdido o vínculo existente entre os profissionais e pacientes, foi a forma que encontramos de informar e continuar levando saúde a toda a população, principalmente a que está cumprindo o isolamento”, afirma. A ação também contou com a colaboração do coordenador da Atenção Primária do Município, Alber Alípio Ribeiro.

A websérie, dividida em dez vídeos, aborda os temas: 10 passos para uma alimentação saudável; Planejamento familiar – conheça alguns direitos sexuais e reprodutivos; Aprenda a fazer escolhas saudáveis na sua alimentação; Como o exercício físico pode melhorar sua imunidade; Conheça o risco da automedicação; Aprenda exercícios físicos e respiratórios para realizar em casa; Acidente Vascular Cerebral – saiba reconhecer; Importância da prevenção e tratamento da obesidade; Saúde Mental em tempos de isolamento social; e Enfrentamento à violência doméstica em tempos de pandemia.

Os vídeos estão disponíveis no Canal do Youtube da Prefeitura de Sete Lagoas. Quem preferir pode acessar diretamente no link: www.youtube.com/playlist?list=PL9Q-uSQ1-615GiHhYRtZu2xqgi7B1XItG

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas