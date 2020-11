Saiba como manter a segurança com a rede elétrica durante tempestades 

A primavera e o verão do Sudeste brasileiro são caracterizados por tempestades que ocorrem, principalmente, nos fins de tarde. A população deve ficar atenta aos perigos desses fenômenos meteorológicos, que podem ser acompanhados de raios, rajadas de ventos e inundações. Anualmente, mais de 1 milhão de descargas elétricas são registradas em Minas Gerais. É preciso redobrar os cuidados para evitar acidentes, choques ou perda de equipamentos.

De acordo com o engenheiro de Segurança do Trabalho da Cemig, Francis Nascimento, alguns procedimentos devem ser adotados durante as tempestades, como tirar aparelhos elétricos das tomadas, evitando a possibilidade de queimá-los e de por em risco a vida das pessoas. “As descargas atmosféricas podem chegar às residências por indução do raio na instalação elétrica da casa ou pela fiação. É importante reforçar que os equipamentos devem ser desligados antes de a tempestade começar, pois há risco de choque elétrico se isso for feito durante a chuva”, explica.

O sistema elétrico da Cemig é equipado com para-raios de média tensão que protegem os equipamentos instalados ao longo dos circuitos. Mas as pessoas também podem adquirir proteção para baixa tensão nas residências. “Ainda assim, é essencial que, durante as chuvas mais fortes e com muitos raios, a população desligue os equipamentos eletroeletrônicos das tomadas para evitar que eles sejam danificados”, alerta Nascimento.

Fios partidos e queda de árvores

O especialista reforça que as pessoas não devem se aproximar de fios partidos ou árvores caídas sobre vias públicas, Elas podem carregar consigo cabos elétricos energizados escondidos sob as folhas, causando graves acidentes. A recomendação é telefonar imediatamente para o Fale com a Cemig, no número 116, que funciona 24 horas por dia.

Somente profissionais autorizados pela companhia podem fazer intervenções na rede elétrica. Além dos cuidados com cabos e árvores, a população também não deve realizar quaisquer serviços em lajes ou telhados das residências durante as tempestades. “Além do risco de queda, há a chance de ser atingido por uma descarga atmosférica”, frisa Nascimento.

Se a residência estiver em área sujeita a alagamento e isso começar a acontecer, o morador deve desligar imediatamente o disjuntor localizado no padrão de entrada.

Monitoramento

A Cemig mantém um Sistema de Detecção de Descargas Atmosféricas. Os sinais de raios são registrados por sensores e enviados às centrais de processamento que identificam a localização e as características das descargas. Esses dados são disponibilizados em tempo real e armazenados para análises históricas. Além disso, a Cemig tem um setor de meteorologia com equipe e informações atualizadas.