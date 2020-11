Covid-19: óbito suspeito é descartado por exames; confira o boletim desta quarta-feira

Os casos suspeitos de síndrome gripal inespecífica tiveram alta de 0,9% entre ontem e hoje, segundo o Boletim Epidemiológico de Sete Lagoas. São 453 pessoas sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde e 1.799 pessoas que tiveram o acompanhamento já concluído. Já são 11.748 exames negativos para Covid desde o início da pandemia.

O número de casos positivos agora é de 3.466, com a confirmação de mais 30 contaminações: 13 mulheres e 17 homens. O óbito suspeito registrado na UPA no último domingo, dia 15, um homem de 53 anos, foi descartado por exames. Assim, Sete Lagoas segue com 63 óbitos desde o início da pandemia, sete pacientes hospitalizados, 97 se recuperando em casa e 3.299, ou seja, 95,2%, já curados.

Hospitalizados

Os hospitais de Sete Lagoas têm hoje 29 pacientes internados com Síndrome Respiratória Aguda Grave, 17 deles em enfermaria e 12 em UTI. Entre os pacientes internados em UTI, oito são de Sete Lagoas, dois são de Maravilhas, um de Pompéu e outro de Abaeté. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid na cidade, somando-se os do SUS e os da saúde suplementar, está hoje em 19,6%.

No Hospital Municipal são dez pacientes internados na Ala Covid (sete deles em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são 14 internados (nos leitos do SUS são sete em enfermaria e dois em UTI), no Hospital da Unimed temos quatro pacientes, sendo um em UTI, e na UPA há uma internação, em enfermaria. Entre os internados, 16 testaram positivo para Covid, oito tiveram resultado negativo e cinco aguardam resultados de exames. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS na cidade está hoje em 19,5%.

A pandemia ainda não acabou. Combater o coronavírus é dever de todos: ao sair de casa, use máscara. Higienize frequentemente as mãos e mantenha o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576.

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas