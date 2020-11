América recebe o Internacional e busca chegar às semifinais da Copa do Brasil pela primeira vez

Coelho almeja classificação histórica e premiação milionária no torneio ‘mata-mata’

O América receberá o Internacional nesta quarta-feira (18), às 21h30, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo será no Independência, em Belo Horizonte, e representa uma grande oportunidade de fazer história para o elenco americano, uma vez que o Coelho nunca alcançou as semifinais do torneio.

Por ter vencido o confronto de ida pelo placar de 1 a 0 no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Coelho jogará por um empate para se classificar. Por outro lado, o Colorado precisa vencer por dois gols de diferença para avançar. Uma vitória gaúcha por um gol de diferença (1 a 0, 2 a 1 etc) levaria a decisão para os pênaltis.

Com os pés no chão, o elenco dirigido por Lisca luta também para manter vivo o sonho de um título inédito na galeria do clube de 108 anos.

Retrospecto no torneio

Para chegar às quartas de final da Copa do Brasil, o América precisou passar por cinco adversários. Até então, o Coelho está invicto, com cinco vitórias e quatro empates. O time mineiro também conta com um dos artilheiros da competição: o atacante Rodolfo, com seis gols marcados. Confira a trajetória da equipe mineira no torneio:

Primeira fase: Santos-AP 1×1 América

Segunda fase: Operário-PR 0x2 América

Terceira fase: Ferroviária-SP 0x0 América; América 1×0 Ferroviária-SP

Quarta fase: Ponte Pretas 2×2 América; América 3×1 Ponte Preta

Oitavas de final: Corinthians-SP 0x1 América; América 1×1 Corinthians-SP

Quartas de final: Internacional-RS 0x1 América;

Por outro lado, o Internacional iniciou sua jornada já nas oitavas de final do torneio. A equipe obteve o “privilégio” por ser um dos times brasileiros na disputa da Libertadores 2020. Veja o retrospecto colorado na Copa do Brasil:

Oitavas de final: Atlético-GO 1×2 Inter; Inter 2×1 Atlético-GO

Quartas de final: Inter 0x1 América;

Premiação em jogo

Para além da oportunidade de chegar às semifinais da Copa do Brasil, o confronto vale uma quantia milionária: quem avançar embolsará R$ 7 milhões. Por toda a trajetória até aqui, o América já faturou R$ 10,59 milhões em premiações no torneio.

Um avanço de fase nesta quarta-feira pode fazer o clube mineiro superar o triplo da meta estipulada pela diretoria com ‘Jogos e Competições’ no ano de 2020, que foi de R$ 5.755.449,00.

Dúvidas e desfalques

Pelo lado americano, a principal dúvida está no setor de meio-campo. No último sábado (14), o volante Zé Ricardo foi substituído com dores na parte posterior da coxa esquerda, no empate em 0 a 0 entre Cuiabá e América, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele ficou fora dos treinos de segunda e terça-feira.

Se Zé Ricardo não reunir condições, Flávio deverá ser o escolhido de Lisca para a função.

Outra interrogação alviverde está na formação da dupla de zaga. Eduardo Bauermann, titular durante boa parte da temporada, já se recuperou de uma cirurgia no joelho esquerdo e treinou com o elenco nesta semana. Apesar disso, o zagueiro Anderson, que assumiu a vaga, deverá ser o companheiro de Messias.

Na equipe gaúcha, o técnico Abel Braga tem cinco desfalques. Ele não contará com o zagueiro Rodrigo Moledo, além dos meias Patrick, Nonato e Maurício. O atacante Abel Hernández também desfalca o elenco colorado.

Outra ausência no Inter pode ser o volante Edenilson. O meia viajou para Belo Horizonte, mas ainda se recupera de pancada no joelho direito, sofrida em derrota colorada para o Santos, no sábado passado, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Ele será reavaliado antes do jogo.

América x Internacional

América

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson (Bauermann), João Paulo; Zé Ricardo (Flávio), Juninho, Geovane; Ademir, Felipe Azevedo e Rodolfo. Técnico: Lisca.

Inter

Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Víctor Cuesta, Uendel; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Edenilson), D’Alessandro e Marcos Guilherme; Thiago Galhardo e Yuri Alberto. Técnico: Abel Braga

Motivo: Jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil

Data e horário: quarta-feira, 18 de novembro de 2020, às 21h30 (de Brasília)

Local: Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Neuza Ines Back (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)