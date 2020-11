Atlético recebe o Furacão e tenta abrir vantagem na liderança do Brasileiro

Alvinegro pode abrir vantagem de cinco pontos para o vice-líder se vencer a partida; Galo terá desfalques de seis jogadores por conta da COVID-19

Em meio a um surto de coronavírus que atingiu o departamento de futebol, o Atlético se reorganiza da forma como pode para tentar abrir vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Depois das vitórias sobre Flamengo (4 a 0) e Corinthians (2 a 1), recebe o Athletico-PR, nesta quarta-feira, às 19h, no Mineirão, em duelo atrasado da sexta rodada. Se vencer, o Galo ficará cinco pontos à frente do Internacional, segundo colocado, restando 18 rodadas para o fim da competição. E terá de torcer contra o São Paulo, terceiro, com a mesma pontuação do Colorado, mas que terá três partidas a menos.

Além do adversário desta noite, o coronavírus se tornou grande preocupação no clube. A exemplo de Flamengo, Palmeiras e Santos, o time alvinegro viveu explosão súbita de casos: 20 contaminados, a começar pelo técnico Jorge Sampaoli e pelo gerente de futebol Gabriel Andreata. Além deles, os auxiliares Jorge e Carlos Désio, os preparadores físicos Pablo e Marcos Fernandes, o analista de desempenho Frederico Fortes, o treinador de goleiros Daniel Minutti. O zagueiro Gabriel e o diretor de comunicação Domênico Bhering completam a lista.

Alem desses, o clube divulgou, nesta quarta-feira, novos infectados: o diretor de futebol Alexandre Mattos, o supervisor de futebol Carlos Alberto Isidoro, os analistas de desempenho Diogo Alves e Gustavo Nicoline, o segurança André Ricardo e os atletas Victor, Guga, Réver, Allan e Vargas.

Todos os infectados foram isolados e estão assintomáticos. Anteriormente, o Galo havia confirmado que o zagueiro Rômulo e o atacante Sávio foram diagnosticados com COVID-19 no período de treinos com a Seleção Brasileira Sub-17. Já o meia equatoriano Alan Franco testou positivo no sábado, depois de participar do duelo com a Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O primeiro do clube a contrair a doença, ainda em maio, foi o armador Cazares, hoje no Corinthians.

A tendência é que o Atlético seja comandado à beira do campo pelo analista de desempenho Diogo Alves, que trabalha com o treinador desde o ano passado – ambos estiveram no Santos. Auxiliares fixos, Lucas Gonçalves e o ex-ponta-esquerda Eder Aleixo também ficarão responsáveis pelo comando da equipe no gramado.

A jato

O lateral-esquerdo Guilherme Arana está confirmado. O clube fretou um jato para trazer do Uruguai o jogador, convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira no duelo com a Celeste Olímpica. No mesmo voo virá o atacante mineiro Thiago Galhardo, do Internacional, que enfrenta o América hoje pela Copa do Brasil no Independência.

Athletico-PR

Depois de duas temporadas consecutivas brilhando nas competições de mata-mata, o Athletico vive um ano de dificuldades e tenta sair da zona de rebaixamento do Brasileiro. A vitória sobre o Goiás por 1 a 0, fora de casa, aliviou a pressão, mas os jogadores veem necessidade de atingir a regularidade.

O atacante Carlos Eduardo, com lesão na coxa direita, será o principal desfalque. Reinaldo deve ser o substituto. O lateral-esquerdo Marcio Azevedo teve de passar por cirurgia no joelho direito e só deve voltar em 2021. O lateral-direito Jonathan e o volante Lucho González estão em fase final de recuperação de problema muscular. E o atacante Vitinho segue fora, em virtude de infecção, cujos detalhes não foram revelados.

Atlético x Athletico-PR

Atlético

Everson; Bueno, Gustavo Henrique (Talison), Igor Rabello e Guilherme Arana; Jair, Nathan e Zaracho; Marrony, Keno e Eduardo Sasha. Técnico: Leandro Zago (interino).

Athletico

Santos; Erick, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Reinaldo e Renato Kayzer. Técnico: Paulo Autuori.

Motivo: 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Estádio: Mineirão

Horário: 19h

Acompanhe a partida pela Rádio Eldorado Am 1300