Mais de 34 milhões de brasileiros deixaram de votar neste domingo, aponta Barroso

O número foi comemorado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que anteriormente havia previsto uma abstenção na casa dos 30%

Dados preliminares do TSE, Tribunal Superior Eleitoral apontam que 34,2 milhões dos mais de 147 milhões de brasileiros aptos a votar não compareceram às urnas, o que corresponde a 23,14% de abstenção no primeiro turno, informou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, na madrugada de segunda-feira, 16.

A pandemia da covid-19 explica, em parte, a taxa de abstenção nesse domingo (15). Apesar disso, número foi comemorado por Barroso, que anteriormente havia previsto uma abstenção na casa dos 30%. O nível histórico é de 20%, segundo o ministro.

“Certamente vai ficar em menos de 23,5%. Extraordinário porque nas últimas eleições foi mais de 20% e nesta eleição, 23%, em meio a uma pandemia. Mais um fator que precisamos comemorar”, disse Barroso, observando que o número final pode ter alguma pequena variação no momento em que 100% das urnas forem apuradas.

Segundo Barroso, foram 3,9 milhões de votos em branco, e cerca de 7 milhões nulos.

Fonte: Itatiaia