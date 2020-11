Cordisburgo: Polícia Civil esclarece lesão corporal supostamente causada por bomba

A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, através da Delegacia de Polícia Civil de Cordisburgo, concluiu nesta terça-feira, 17 de novembro, inquérito policial que apurava lesões corporais causadas, em 15 de outubro, em uma adolescente, de 17 anos, no distrito Lagoa Bonita, zona rural do município.

Na ocasião a adolescente foi levada até o centro municipal de saúde de Cordisburgo com lesões nos dedos da mão e no seio. Ao ser entrevistada por policiais militares, ela relatou que passava pela rua quando ouviu um barulho, semelhante ao de uma “bomba garrafão”, e em seguida percebeu que estava lesionada.

Durante as investigações a Polícia Civil concluiu que a versão apresentada pela suposta vítima era inverossímil, e foi apurado que a adolescente inventou uma história mentirosa para ocultar a verdade, e proteger seu irmão, também adolescente, de 15 anos.

Ficou demostrado que na data dos fatos a vítima se encontrou com seu irmão na rua, sendo que ele portava uma arma de fogo. O adolescente mostrou sua arma para a irmã, e ela quis manusear o objeto. Tão logo o teve em suas mãos, houve um disparo acidental, que atingiu seus dedos e seio.

Aos adolescentes foi atribuído o cometimento de ato infracional análogo aos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo.

O inquérito foi remetido à Justiça da comarca de Paraopeba.

Ascom 19º DEPPC