PRF apreende mais de 500 comprimidos de Ecstasy em Sete Lagoas

Durante a madrugada desta terça-feira, 17, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 503 comprimidos de Ecstasy e detiveram 2 homens durante fiscalização no km 487, da BR 040, no município de Sete Lagoas (MG).

Durante uma Operação de Combate ao Crime na região, os policiais deram ordem de parada ao veículo Renault/Logan, com placas de Belo Horizonte (MG). Diante do nervosismo apresentado pelos ocupantes do automóvel, os agentes vistoriaram o interior do carro, sendo localizado no assoalho do passageiro dianteiro uma sacola plástica contendo 503 comprimidos de ecstasy. Também foram apreendidos 3 telefones celulares e R$ 725,00 em dinheiro.

Os autores disseram que estavam levando a mercadoria para a região metropolitana de Belo Horizonte (MG), contudo nenhum deles quis assumir a propriedade da droga.

Os autores e a droga foram encaminhados para Polícia Civil de Sete Lagoas para as providências cabíveis.

Pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico os autores podem pegar uma pena de reclusão que chega a 25 anos de prisão.

Ascom/PRF