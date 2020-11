Antes de decisão contra Inter, América pede que torcedores iluminem cidade de verde

Em vantagem na Copa do Brasil, clube lança campanha nas redes sociais

Nesta quarta-feira, o América decide classificação às semifinais da Copa do Brasil em confronto com o Internacional, às 21h30, no Independência. Na expectativa pela decisão, o Coelho lançou a campanha #ondaverde para os torcedores iluminarem pontos da cidade com a cor predominante do clube e postarem imagens e vídeos nas redes sociais.

“Alô, torcedor do América. Convido a todos para que torçam muito na quarta-feira. Pai, mãe, tio, avô, filhos, todas as unidades americanas para ultrapassarmos esta barreira. Ilumine a cidade de verde, sua casa, seu local e reposte nas redes sociais, porque o América está fazendo um movimento bem legal para estarmos com uma energia bem positiva e fazer nosso melhor quarta-feira. Juntos somos mais fortes”, declarou o técnico Lisca.

O América venceu o jogo de ida das quartas de final contra o Internacional por 1 a 0, no Beira-Rio, e conta com a vantagem do empate para avançar na Copa do Brasil. O Colorado precisa de triunfo por dois gols de diferença no Horto para garantir a vaga. O resultado positivo por margem simples a favor dos gaúchos leva a decisão à disputa de pênaltis. O classificado encara Palmeiras ou Ceará na próxima fase.