Matheus Pereira volta a treinar e pode ser novidade do Cruzeiro para o jogo contra o Figueirense

Outro que retorna é o lateral-direito Rafael Luiz, recuperado da COVID-19

A volta do lateral-esquerdo Matheus Pereira foi a novidade do Cruzeiro no treino desta terça-feira, na Toca da Raposa II. Ele participou normalmente com os demais companheiros da atividade e pode ficar à disposição para a partida contra o Figueirense nesta sexta-feira, às 21h30, no Mineirão, pela 22ª rodada da Série B.

Matheus Pereira se recuperou de torção no joelho esquerdo sofrida no empate com o Náutico (1 a 1), no dia 25 de Outubro, em Recife. Por causa disso, ele ficou de fora dos últimos três jogos do Cruzeiro.

Na ausência de Matheus Pereira, Patrick Brey foi o titular do Cruzeiro na lateral esquerda.

Matheus Pereira disputou 10 jogos na temporada e marcou 1 gol. Começou a ganhar espaço ainda com Enderson Moreira no comando da equipe. Com as chegadas de Ney Franco e, posteriormente, de Felipão, manteve a titularidade.

Rafael Luiz

Outro que está de volta é o lateral-direito Rafael Luiz. Ele havia testado positivo para a COVID-19 nos exames protocolares feitos antes da vitória sobre o Botafogo-SP (1 a 0), no dia 6 de novembro.

Rafael Luiz fez novos testes nesta semana, que não constaram a presença do vírus. Por causa disso, foi autorizado a voltar aos treinos na Toca II.