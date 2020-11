Jorge Sampaoli, zagueiro e sete profissionais do Atlético testam positivo para a Covid-19

Além do treinador, seis integrantes de sua comissão foram infectados

Surto de COVID-19 no Atlético. O clube informou nessa segunda-feira à noite que o técnico Jorge Sampaoli, o zagueiro Gabriel e mais sete profissionais dos departamentos de futebol e comunicação testaram positivo para o coronavírus.

Além de Sampaoli, seis integrantes de sua comissão técnica foram infectados: o gerente Gabriel Andreata; o auxiliar Jorge Desio; o preparador físico Pablo Fernandez; o auxiliar de preparação física Marcos Fernandez; o treinador de goleiros Danilo Minutti e o analista de desempenho Frederico Fortes.

O diretor de comunicação do Atlético, Domênico Bhering, também testou positivo.

Os exames foram realizados nessa segunda-feira. Segundo o clube, “todos aqueles que testaram positivo estão assintomáticos ou com sintomas leves e já se encontram devidamente isolados”.

Jorge Sampaoli comandou o treinamento do time normalmente nessa segunda-feira. Em uma das fotos divulgadas pelo Atlético, ele aparece com a máscara posicionada na altura do queixo (foto acima).

Aos 60 anos, Sampaoli faz parte do grupo de risco da COVID-19.

A próxima sessão de exames de COVID-19 do elenco está inicialmente programada para sexta-feira, dia 20, mas há possibilidade de antecipação diante dos testes positivos dessa segunda.

Casos anteriores

Outros dois atletas do elenco profissional já estavam fora porque haviam sido diagnosticados com COVID-19 na semana passada: o atacante Sávio e meio-campista Alan Franco.

Sávio teve teste positivo no dia 13 de novembro, durante período de treinos e amistosos da Seleção Brasileira Sub-17. Já Alan Franco soube que estava infectado no dia 14, em fase de preparação da Seleção Equatoriana para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

O primeiro caso de coronavírus no elenco atleticano foi o meia equatoriano Cazares, no fim de maio. O jogador não estava nos planos de Sampaoli e se transferiu em definitivo para o Corinthians em setembro.

Incerteza diante do Furacão

O Atlético enfrentará o Athletico-PR na próxima quarta-feira, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte, em jogo remarcado e válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O clube ainda não informou quem comandará o time à beira do campo, uma vez que toda a comissão técnica de Sampaoli está infectada.

Os nove infectados com COVID-19 no Atlético:

Jorge Sampaoli (treinador)

Gabriel Andreata (gerente de futebol)

Jorge Desio (auxiliar técnico)

Pablo Fernandez (preparador físico)

Marcos Fernandez (auxiliar de preparação física)

Gabriel (atleta)

Domênico Bhering (diretor de Comunicação)

Frederico Fortes (analista de desempenho)

Danilo Minutti (treinador de goleiros)