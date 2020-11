Homem é preso em Belo Horizonte em operação contra exploração sexual infantil

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a oitava fase da Operação Roda Gigante, para combater o compartilhamento de arquivos de abuso sexual infanto-juvenil na internet. Um homem foi preso em Belo Horizonte.

As investigações começaram há um mês e identificaram compartilhamento de arquivos com conteúdo de abuso sexual infanto-juvenil entre dois usuários de rede social, um brasileiro e outro estrangeiro. Com a ajuda da policial internacional, o estrangeiro foi identificado.

A PF cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do brasileiro, em Belo Horizonte. Durante o cumprimento, foram encontrados arquivos com esse tipo de conteúdo armazenados e o suspeito foi preso em flagrante. Foram apreendidos equipamentos e mídias de computador. O homem poderá cumprir até seis anos de reclusão, se condenado.

Fonte: Itatiaia