Saque de novo lote do PIS é liberado nesta terça-feira; veja se tem direito a até R$ 1.045

Está liberado a partir desta terça-feira (17) o saque do abono salarial do PIS/Pasep para empregados de empresa privada nascidos em novembro e para funcionários públicos com o número de inscrição no Pasep terminado em 4.

O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep é para quem trabalhou com carteira assinada ou como funcionário público em 2019.

Para ter direito, é preciso preencher alguns requisitos, como ter recebido em média até dois salários mínimos por mês.

O calendário de saques se estenderá até 30 de junho de 2021 (veja os calendários mais abaixo). No caso do PIS (trabalhadores do setor privado), os pagamentos são feitos de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. No Pasep (para servidores públicos), seguem o número final do benefício.

Nascidos em/data de pagamento para não correntistas

Julho – 16/07/2020