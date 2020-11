Nesse domingo, 15, ao abordar um veículo que estava em atitude suspeita no centro de Matozinhos, os policiais militares encontraram 10 papelotes de cocaína e R$550,00 reais em dinheiro com o condutor do veículo.

A.A.O.J, 42 anos, foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.

O autor e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Assessoria Organizacional/PM