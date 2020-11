Cruzeiro treina com Sobis e Arthur Caíke em preparação para pegar o Figueirense

Esta foi a primeira atividade de Sobis com o restante dos jogadores do elenco

O treino desta segunda-feira foi de novidades no Cruzeiro. O atacante Rafael Sobis fez a primeira atividade com o grupo de jogadores. Outra notícia positiva é o retorno do ponta Arthur Caíke, que já deve ficar à disposição para o jogo contra o Figueirense, nesta sexta-feira, às 21h30, no Mineirão, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro divulgou vídeo em seu canal do Youtube no qual é possível ver Sobis treinando ao lado de jogadores considerados titulares, como Airton e Pottker. O clube, contudo, não quis comentar o tipo de atividade que foi realizada. O atacante rescindiu contrato com o Ceará e assinou com o Cruzeiro até dezembro de 2021. Rafael Sobis foi uma das indicações do técnico Luiz Felipe Scolari que quer atletas mais experientes em busca de uma arrancada na Série B. Arthur Caíke Arthur Caíke treinou com o grupo pela primeira vez desde que deixou o departamento médico, no dia 8 de novembro. O atacante se recuperou de estiramento muscular na coxa direita. Caíke saiu ainda no primeiro tempo do empate com o Náutico (1 a 1), no dia 25 de outubro, em Recife. Airton entrou e conseguiu fazer o gol de empate. Esse foi o último jogo do camisa 7 da Raposa.

Superesportes