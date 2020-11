América empata com Cuiabá em duelo direto e mantém vice-liderança da Série B

Em jogo morno na Arena Pantanal, Coelho fica no 0 a 0 antes de decisão contra Inter

Em confronto direto pela vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o América ficou no empate com o Cuiabá, nesse sábado, 14, na Arena Pantanal, na capital do Mato Grosso, pela 21ª rodada. Em jogo com ritmo lento e de poucas emoções, as equipes não saíram do 0 a 0. Melhor para o Coelho, que se manteve à frente do adversário na tabela.

Com o resultado, o América completa o terceiro jogo sem vencer na Série B e fica no segundo lugar da da tabela, com 37 pontos, sete a menos que a líder Chapecoense. O Cuiabá é o terceiro colocado, com a mesma pontuação do time mineiro, mas leva desvantagem nos critérios de desempate. O Sampaio Corrêa completa o G4, com 34 pontos.

O próximo compromisso do América na Série B será contra o Operário, no sábado que vem, às 16h30, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná. Antes, a equipe de Lisca enfrenta o Internacional pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Com a vantagem de jogar pelo empate, devido à vitória por 1 a 0, no Beira-Rio, o Coelho decide a vaga nesta quarta-feira, às 21h30, no Independência. No mesmo dia, em Porto Alegre, o Cuiabá também entra em ação pelo torneio nacional, diante do Grêmio, que venceu a ida por 2 a 1.

O jogo

Em primeiro tempo com ritmo moderado, o América teve mais volume ofensivo e liderou as finalizações (8 a 5), enquanto o Cuiabá dominou a posse de bola (54%). O Coelho chegou a balançar a rede aos 10 minutos, com Ademir, que desviou chute cruzado de Rodolfo. No entanto, a arbitragem assinalou impedimento no lance.

Sem pressa na construção das jogadas e com cadência nos passes na intermediária adversária, o time mineiro voltou a ameaçar aos 39 minutos. Ademir bateu de fora da área, e João Carlos espalmou. Geovane pegou o rebote, mas pecou na finalização e mandou longe do gol. Pelo lado do Cuiabá, Marcinho foi o mais efetivo no ataque e obrigou Matheus Cavichioli a realizar boa defesa aos 16 minutos.

O segundo tempo na Arena Pantanal continuou morno. O Cuiabá assustou em cobrança de falta de Elvis, em que Cavichioli mandou a escanteio, e no cabeceio de Anderson Conceição, que passou perto da trave. Aos 19 minutos, o América perdeu o volante Zé Ricardo, com incômodo na coxa, e teve a entrada de Flávio. Alê e Marcelo Toscano nas vagas de Geovane e Felipe Azevedo foram outras mexidas do Coelho na busca por maior ímpeto ofensivo para a reta final da etapa.

Posteriormente, Cauan de Almeida, substituto do suspenso técnico Lisca, sacou João Paulo e Rodolfo e mandou a campo Vitão e Sávio. As mudanças, porém, não aumentaram a intensidade americana no jogo. Pelo contrário, a equipe recuou e administrou o resultado. Aos 41 minutos, o Cuiabá voltou a ameaçar em cobrança de falta de Elvis, mas o placar na Arena Pantanal não saiu do zero.

CUIABÁ 0 X 0 AMÉRICA

Cuiabá: João Carlos; Hayner, Ednei, Anderson Conceição e Romário; Auremir, Matheus Barbosa (Nenê Bonilha) e Elvis; Felipe Ferreira (Yago), Marcinho (Maxwell) e Élton. Técnico: Franco Muller.

América: Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson e João Paulo (Sávio); Zé Ricardo (Flávio), Juninho e Geovane (Alê); Ademir, Rodolfo (Vitão) e Felipe Azevedo (Marcelo Toscano). Cauan de Almeida

Cartão amarelo: Auremir (Cuiabá).

Motivo: 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data: sábado, 14 de novembro de 2020

Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Junior (AM)

Assistentes: Cipriano da Silva Sousa e Natal da Silva Ramos Júnior (TO)