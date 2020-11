Irmã Benigna terá Missa em Ação de Graças realizada em Sete Lagoas

Amigos e devotos recordam e celebram, no dia 16 de cada mês, a vida e santidade da Serva de Deus Benigna Victima de Jesus. Em 16/11, segunda-feira, às 19h30, a celebração será transmitida ao vivo pelo canal da devoção no YouTube (Irmã Benigna), diretamente da Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Sete Lagoas, MG, presidida pelo Pároco, Pe. Gislei Marques e dará início às celebrações mensais na cidade: Missa votiva de Nossa Senhora do Carmo em ação de graças pela vida e santidade da Irmã Benigna.

19h30 – Sete Lagoas:

LIVE – Canal da Irmã Benigna no YouTube:

Igreja Nossa Senhora do Carmo

Presidente: Padre Gislei Roberto Marques Teixeira (Pároco)

As cidades de Belo Horizonte e Lavras (MG) também terão as celebrações em ação de graças pela vida e santidade da Serva de Deus, conforme a programação:

18h30 – BH:

Igreja Santa Clara

Presidente: Pe. Emanuel Castro Costa

Av. Presidente Carlos Luz, 835 – Caiçara.

19h – Lavras:

Igreja Matriz de Sant’Ana

Agendamentos: (35) 3821-1358

Sete Lagoas é muito importante na caminhada da devoção à Irmã Benigna. Nesta cidade ela esteve por diversas vezes, no Santuário de Adoração, onde rezava com o Padre Fernando dos Reis de Melo. Além do grande número de devotos na cidade e região, nela também residem alguns de seus parentes e é onde está sediada a Associação dos Amigos da Irmã Benigna – Amaiben.

Irmã Benigna era uma pessoa simples, humilde, alegre e tinha grande amor ao próximo. Seu caminhar de vida deixou marcas profundas em todos que a conheceram e em todos os lugares por onde passou. Tinha uma fé inabalável. A todos ensinava a piedade, o valor da caridade, da Missa, dos sacramentos e das orações, especialmente a Salve Rainha, uma de suas orações prediletas. Tudo para ela era resolvido através de Jesus e Nossa Senhora. Não fazia acepção de pessoas. Abdicava de si para cuidar do necessitado, a qualquer hora. Embora tivesse várias doenças, ela ia ao encontro de todos e estava sempre disponível para servir a cada um nas suas necessidades, a qualquer hora. A todos dedicava cuidado e atenção. Ajudava as pessoas a compreenderem suas vidas e a resolverem seus problemas através da fé e da oração, da confiança em Deus e Nossa Senhora. Sabia compreender as crianças e os jovens, e orientava os pais a compreendê-los também. Levou muitos à conversão, restaurou muitos casamentos e muitas famílias foram transformadas. Cada pessoa que se aproximava dela e se disponibilizava a ajudá-la em suas obras de caridade, ia descobrindo dentro de si a capacidade de também amar e servir a Deus e ao próximo. Por todos os lugares onde passou, levou paz, amor e esperança.

Dados Biográficos:

Nasceu em Diamantina-MG, no dia 16 de agosto de 1907. Aos 28 anos de idade, no dia 11 de fevereiro de 1935 ingressou na Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade onde, levando vida de santidade, prestou serviços em diversas cidades de Minas Gerais: Itaúna, Caeté, Lambari, Lavras, Sabará e Belo Horizonte. Faleceu em 16 de outubro de 1981, em Belo Horizonte. Em vida, já era considerada Santa. Devido ao número de milagres atribuídos à sua intercessão, foi aberto o Processo de sua Beatificação na Arquidiocese de Belo Horizonte, no ano de 2011. Atualmente, o Processo encontra-se na Fase Romana.

Para maiores informações, entrar em contato com:

Associação dos Amigos da Irmã Benigna – Amaiben