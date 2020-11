Acompanhe as apurações das Eleições Municipais 2020 de Sete Lagoas e região

As eleições municipais em Sete Lagoas e região registraram três prisões por boca de urna, sendo um candidato a vereador no bairro do Carmo e uma mulher no Luxemburgo, e um candidato a vereador de Funilândia.

Sete Lagoas possui três zonas eleitorais correspondendo a oito municípios: Baldim, Funilândia, Jequitibá, Santana de Pirapama, Sete Lagoas, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas e Inhaúma. 264ª Zona Eleitoral, 172 seções eleitorais somente Sete Lagoas. Jequitibá 5.801 eleitores, com (18 seções eleitorais). Santana de Pirapama 7.353 eleitores (23 seções), Funilândia 4.915 eleitores (13 seções) e Baldim com 7.083 eleitores para 17 seções eleitorais.A cidade possui 168.867 eleitores aptos a votarem em 2020. Em 2016, últimas eleições, eram 160.414.

De 2016 para 2020 houve uma evolução de 22,2% no total de candidaturas. Em 2016 eram 388 candidatos à vereador contra 454 neste pleito. Sete candidatos tiveram seus nomes inaptos, restando 453 concorrendo. Para prefeito, a cidade soma 6 pleiteantes contra 4 nas eleições 2016.

Total de comparecimentos: 132.075 (78,21%)

Votos Válidos: 109.725 (83,08%)

Abstenções: 36.792 (21,79%)

Nulos: 14.117 (10,69%)

Brancos: 8.233 (6,23%)

Anulados e apurados em separado: 0

Confira o resultado parcial das Eleições 2020:

Sete Lagoas 100% dos votos apuradas

Duílio de Castro (Patriota) – 60.240 – 54,90% – Eleito

Douglas Melo (MDB) – 32.783 – 29,88%

Saulo Calazans (REDE) – 5.223 – 4,76%

Ramsés de Castro (PMN) – 4.651 – 4,24%

Claudinei Dias (PT) – 3.670 – 3,34%

Emílio Vasconcelos (PSB) – 3.158 – 2,88%

Vereadores eleitos de Sete Lagoas

Júnior Sousa (MDB) – 2892

Eraldo da Saúde (Patriota) – 2876

Jose Carlos Galdino (PRB) – 1800

Ismael Soares (PSD) – 1767

Rodrigo Braga (PV) – 1744

Janderson Avelar (MDB) – 1682

Ivson Gomes (Cidadania) – 1588

Heloisa Frois (Cidadania) – 1491

Alcides Barros (PP) – 1511

Carol Canabrava (Avante) – 1231

João Evangelista (PSDB) – 1128

Marli de Luquinha (MDB) – 1127

Gilson Liboreiro (Solidariedade) – 1.112

Silvia Regina (PSC) 953

Ronei Geraldo Gomes (PSL) – 925

Caio Lucius Valace (PODE) – 901

Ivan Luiz de Souza (Patriota) – 773

Santana de Pirapama

Sargento Dalton (PSC) – 3.528 – 57,77% – Eleito

Albertinho Tameirão (DEM) – 2.579 – 42.23%

Baldim

Dr. Fabrício (PSD) – 1.818 – 32,43% – Eleito

Ivan Diniz (Solidariedade) – 1.772 – 31,61%

Alex Vander (Republicanos) – 1.696 – 30,25%

Clelia Reis (Podemos) – 141 – 2,52%

Renato Eustaquio São Vicente (PATRIOTA) – 86 – 1,53%

Léo Veterinário (PT) – 81 – 1,44%

Samuel Lopes (PC DO B) – 12 – 0,21%

Funilândia

Edson Vargas (PSD) – 2.818 – 70,26% – Eleito

Soares (PDT) – 702 – 17,50%

Carlinhos Saco da Vida (Solidariedade) – 281 – 7,01%

Cláudio Buchecha (DEM) – 210 – 5,24%

Jequitibá

Luiz da Ambulância (PSDB) – 2.262 – 47,86% – Eleito

Criolo (PP) – 1.445 – 30,58%

Hanna Karina (Solidariedade) – 745 – 15,76%

Maria Regina (Avante) – 274 – 5,80%

Cachoeira da Prata

Clecinho (Republicanos) – 1.518 – 51,88% – Eleito

Domício (MDB) – 1.118 – 38,21%

Sandra Tavares (PL) – 290 – 9,91%

Prudente de Morais

Jocimar Brandão Jó de Brandão (PSB) – 3.062 – 50,35% – Eleito

Pãozinho (PT) – 2.805 – 46,12%

Dr. Fernando Caetano (Avante) – 215 – 3,54%

Fortuna de Minas

Cláudio de Nicote (MDB) – 1.212 – 50,10% – Eleito

João de Cota (PSL) – 1.207 – 49,90%

Inhaúma

Juninho (PSB) – 2.445 – 51,98% – Eleito

Zula (DEM) – 2.259 – 48,02%

Belo Horizonte