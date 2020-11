América visita Cuiabá e tenta abrir vantagem no G4 da Série B

Equipes têm o mesmo número de pontos, mas Coelho é vice-líder por ter maior saldo de gols; confronto direto será realizado neste sábado, na Arena Pantanal

Cuiabá e América se enfrentam neste sábado, às 21h30, na Arena Pantanal, em partida válida pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes têm campanhas idênticas na competição: 36 pontos, com dez vitórias, seis empates e quatro derrotas. O time mineiro ocupa a segunda posição da tabela por ter sete gols de saldo, enquanto o clube de Cuiabá, terceiro colocado, tem seis.

Embalado pela vitória contra o Internacional no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Coelho busca o triunfo para consolidar a vice-liderança, se aproximar da Chapecoense (líder, com 44 pontos) e abrir vantagem para seus concorrentes. Na segunda divisão nacional, a equipe de Belo Horizonte vem de dois tropeços: derrota para o Avaí na 19ª rodada, por 1 a 0, e empate com a Ponte Preta em 1 a 1 no Independência, pela 20ª rodada.

“Valorizar muito esse jogo. É um clube que tá crescendo muito (…). Conheço desde a minha época do Luverdense, quando eles estavam iniciando esse trabalho lá em 2010, 2011, e o salto do Cuiabá é impressionante. Hoje, é um time muito forte, postulante à Série A, muito correto, investimento muito certeiro, muitas condições pros jogadores trabalhar (sic). Então, é um jogo muito difícil, e nós vamos preocupar com ele”, disse o técnico Lisca.

O treinador do Coelho foi expulso no confronto do último sábado (7), contra a Ponte Preta, e não estará à beira do gramado contra o Cuiabá. Sem Lisca no banco de reservas, o América será comandado pelos auxiliares Cauan de Almeida e Márcio Hahn. A dupla vai trabalhar à frente da equipe pela segunda vez. Na primeira, houve vitória do Coelho por 1 a 0 sobre o Paraná, fora de casa.

CUIABÁ

Por outro lado, o Dourado vive um momento de oscilação. A equipe venceu somente dois de seus últimos oito jogos na temporada e, na última rodada da Série B, foi derrotada por 3 a 0 para o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A equipe também vem de revés na Copa do Brasil: 2 a 1 para o Grêmio no jogo de ida das quartas de final, em Porto Alegre.

O Cuiabá espera anunciar seu novo treinador nas próximas horas. Marcelo Chamusca, que conduzia um bom trabalho à frente da equipe cuiabana, pediu demissão para comandar o Fortaleza, na Série A. Auxiliar fixo do clube, Franco Muller dirigiu o time na quarta-feira, contra o Grêmio, e deve estar na beira do campo também contra o América. O Dourado deve ir com força máxima para o confronto contra o Coelho.

AMÉRICA X CUIABÁ

CUIABÁ

João Carlos; Hayner, Ednei, Anderson Conceição e Lucas Hernández; Nenê Bonilha (Auremir), Matheus Barbosa e Elvis; Felipe Ferreira, Maxwell e Élton (Jenison). Técnico: Franco Muller.

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Geovane (Alê); Ademir, Rodolfo e Felipe Azevedo. Técnico: Cauan de Almeida e Márcio Hahn.

Motivo: 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data: sábado, 14 de novembro de 2020

Horário: 21h30

Árbitro: Ivan da Silva Guimarães Junior (AM)

Assistentes: Cipriano da Silva Sousa e Natal da Silva Ramos Júnior (TO)