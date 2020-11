Polícia Militar lança “Operação Eleições Municipais 2020” em Sete Lagoas e região

A Décima Nona Região da Polícia Militar realizará ações em todos os 16 municípios da sua área de atuação durante a “Operação Eleições Municipais 2020”, com início neste sábado (14) e término após o encerramento das atividades de votação e apuração no domingo, dia 15 de novembro de 2020.

Sediada em Sete Lagoas, a 19ª RPM tem sob sua responsabilidade territorial os municípios de Inhaúma, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, Baldim, Funilândia, Jequitibá, Santana de Pirapama, Paraopeba, Caetanópolis, Cordisburgo, Araçaí, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco e Prudente de Morais. Haverá policiamento ostensivo preventivo nas seções eleitorais de todas essas cidades, incluindo as seções localizadas nas zonas rurais, proporcionado, aumentando a segurança dos eleitores, para que possam livremente exercer o direito de votar.

Para garantir a segurança e a ordem pública aos cidadãos e viabilizar a transparência e a lisura do pleito eleitoral, ocorrerá o emprego maciço do efetivo durante o período eleitoral. Além do esforço total dos recursos disponíveis das unidades operacionais, estas contarão com o reforço de todos os militares que trabalham em atividades administrativas. Até mesmo os militares que se encontram em período de férias, como sempre acontece nos grandes eventos do calendário, foram convocados para atuarem na “Operação Eleições Municipais 2020”. Os novos Sodados de 2ª Classe do Curso de Formação de Soldados 2020 já serão empregados na atividade e terão sua primeira experiência operacional na 19ª RPM.

No cenário atual de pandemia, devido ao COVID-19, algumas medidas serão aplicadas para que pleito possa transcorrer de forma que minimize os riscos de contágio à população. Nesse sentido, a Polícia Militar implementou uma estratégia diferenciada para a plena execução do processo eleitoral, com a utilização de drones. Esse valioso recurso será utilizado de maneira estratégica, embasada em análise prévia do serviço de inteligência, e será empregado em possíveis pontos de aglomerações.

A antecipação do fato e a captação/gravação das imagens permitirá o deslocamento imediato de guarnições policiais para, além das medidas de ordem sanitária, identificar eventuais envolvidos em crimes eleitorais. As imagens subsidiarão a Justiça Eleitoral na elucidação de práticas delituosas.

No dia das eleições, a Polícia Militar também realizará a fiscalização do cumprimento das determinações contidas na Resolução nº 1.159/2020, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que proíbe, no horário compreendido entre 06 (seis) e 18 (dezoito) horas do dia 15 de novembro de 2020, a venda, a distribuição e o fornecimento de bebidas alcoólicas em quaisquer estabelecimentos.

A Polícia Militar de Minas Gerais não medirá esforços para o bom andamento do pleito eleitoral 2020, garantindo a todos o direito de exercer o sufrágio com tranquilidade e segurança.

Fique atento, vote com segurança e garanta seu direito.

Assessoria de Comunicação Organizacional- 19ª RPM