CBF define datas e horários da Série B até a 28ª rodada; veja calendário de Cruzeiro e América

Times mineiros vivem situações distintas na segunda divisão nacional

A Confederação Brasileira de Futebol definiu as datas e os horários dos jogos até 28ª rodada da Série B.

Os sete próximos compromissos do Cruzeiro serão contra Figueirense, Chapecoense, Confiança, América, Brasil de Pelotas, CRB e Vitória.

Já o América pegará Operário, Juventude, Oeste, Cruzeiro, CSA, Sampaio Corrêa e Paraná.

Antes, o time treinado por Lisca entrará em campo no complemento da 21ª rodada, diante do Cuiabá, às 21h30 deste sábado, na Arena Pantanal.

O clássico entre Coelho e Raposa, pela 25ª rodada, será na quarta-feira, 2 de dezembro, às 21h30, no Independência.

Os clubes mineiros vivem situações distintas no campeonato: enquanto a equipe celeste tenta se afastar da zona de rebaixamento, em 15º, com 24 pontos, o alviverde briga pelo acesso, na segunda posição, com 36.

O América também faz bonito na Copa do Brasil, na qual está invicto e com vantagem sobre o Internacional nas quartas de final – vitória por 1 a 0, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo de volta ocorrerá na próxima quarta-feira, às 21h30, no Independência.

Jogos do Cruzeiro

22ª rodada – Cruzeiro x Figueirense – sexta-feira, 20/11, às 21h30, no Mineirão

23ª rodada – Chapecoense x Cruzeiro – terça-feira, 24/11, às 21h30, na Arena Condá, em Chapecó (SC)

24ª rodada – Cruzeiro x Confiança – sexta-feira, 27/11, às 21h30, no Mineirão

25ª rodada – América x Cruzeiro – quarta-feira, 2/12, às 21h30, no Independência

26ª rodada – Cruzeiro x Brasil-RS – sábado, 5/12, às 21h, no Mineirão

27ª rodada – CRB x Cruzeiro – terça-feira, 8/12, às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió (AL)