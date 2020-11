Cruzeiro rescinde contratos de Roberson e Matheus Índio

Anúncio foi feito pelo clube nesta sexta-feira

O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira que rescindiu, em comum acordo, os contratos do atacante Roberson e do meia-atacante Matheus Índio. Os dois jogadores estavam fora dos planos do técnico Luiz Felipe Scolari.

Roberson chegou ao Cruzeiro no início do ano para substituir o atacante Fred, que rescindiu com a Raposa e fechou com o Fluminense. Em 13 jogos, marcou um gol, na vitória celeste sobre o Patrocinense por 3 a 0, no dia 1º de agosto, no Mineirão, pelo Estadual.

O experiente atacante de 31 anos não conseguiu fazer grandes apresentações com a camisa estrelada. Em seu último jogo, a Raposa perdeu para o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal. O lance do gol nasceu de uma cabeçada errada de Roberson na área adversária. A redonda tomou o sentido oposto ao gol rival e acabou custando a derrota para o Cruzeiro.

Matheus Índio não chegou a jogar pelo clube. À espera do fim do transfer ban imposto ao clube pela Fifa, o meia de 24 anos treinou na Toca da Raposa II por mais de um mês, mas, fora dos planos do técnico Felipão, nem sequer foi inscrito para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Contratado por indicação do então técnico Ney Franco, em setembro, Matheus Índio não chegou a ser anunciado oficialmente pelo Cruzeiro. Em toda carreira, Índio tem apenas cinco gols como profissional. Ele marcou quatro vezes pelo Estoril na temporada 2016/17 e uma pelo Boavista em 2018.