O Professor de Direito Eleitoral, Leandro Barbosa Silva, foi o entrevistado do Passando a Limpo desta sexta (13)

O professor contou que é um servidor da justiça eleitoral há 15 anos e repassou informações importantíssimas para que não haja erros cometidos pelos candidatos e eleitores. “O Brasil possui regras muito específicas para a realização das Eleições. Isso não acontece em todo o mundo”. afirmou.

Ao ser questionado se seria mais válido se as eleições fossem adiadas, Leandro disse “São vários fatores que envolvem essa pergunta, se é adiável ou não. Em março, começou um debate muito profundo no Congresso Nacional, que resultou na promulgação da emenda constitucional em julho, que adiou as eleições (para 15 de novembro). O risco maior e o que estava sendo balanceado era o seguinte: Como o TSE, que liderou essa mudança legislativa, ele estava muito bem assessorado pela equipe do Hospital Albert Heinstein e Sírio Libanês, bem como a Fundação Oswaldo Cruz, que a perspectiva era que a situação da pandemia estaria mais controlada no mês de novembro. E de fato nós conseguimos perceber um número bem reduzido, graças a Deus”.

Além disso, ele explicou sobre todos os requisitos do que pode ou não pode ser feito no dia da eleição e como a votação se sucederá com as mudanças ocorridas devido a pandemia.

O programa Passando a Limpo será reprisado pela Rádio Eldorado no domingo (15), das 09h às 10h e é possível assistir a entrevista completa, acessando a página do Facebook do Site Sete Lagoas!

Da Redação com site SeteLagoas.com.br