Eleições 2020: TRE sorteará no próximo sábado urnas que serão auditadas em Minas

No próximo sábado (14), o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) vai sortear 15 seções eleitorais do estado, cujas urnas serão auditadas. O sorteio acontecerá na Sala de Sessões do TRE-MG, a partir das 9h, e será transmitida ao vivo no canal do TRE no YouTube.

O Ministério Público Eleitoral acompanhará todo o procedimento, assim como a OAB e os partidos políticos e coligações envolvidos no pleito, que foram convidados. Haverá limitação do número de pessoas no local do sorteio, em razão do protocolo sanitário adotado pela Justiça Eleitoral.

As urnas serão auditadas por meio de dois procedimentos. No primeiro, cinco urnas, sendo uma de BH e quatro do interior, serão sorteadas para serem submetidas à auditoria de funcionamento da urna eletrônica. Elas são trazidas para o TRE no mesmo dia do sorteio e substituídas por urnas eletrônicas de reserva das respectivas zonas eleitorais. Cédulas de papel serão preenchidas e serão colocadas em urnas de lona no decorrer da tarde do dia 14. Logo depois essas urnas serão lacradas.

No dia da eleição (15), os votos de cada urna de lona serão replicados nas respetivas urnas eletrônicas. Ao final do dia, será feita a apuração dos votos de papel e o resultado vai ser comparado com o que está no boletim da urna eletrônica associada a cada urna de lona.

No segundo método, outras 10 urnas, sendo uma da capital e nove do interior, passarão pela auditoria de verificação da autenticidade e integridade dos sistemas instalados nas urnas eletrônicas, que acontece no dia da eleição, às 6h, nas próprias seções eleitorais. Antes da impressão da zerésima, será emitido um relatório contendo os hashes (resumos digitais) e assinaturas dos programas instalados na urna. Essas informações poderão ser conferidas com as que estarão disponíveis no site do TSE, para checagem se são os mesmos sistemas assinados na cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas eleitorais.