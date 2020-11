Saiba se pode chover no domingo de eleições municipais em Minas Gerais

Além de caneta e título de eleitor, quem for às urnas no próximo domingo (15) pode precisar de levar mais um item: o guarda-chuva. A previsão para o fim de semana em Minas Gerais é de tempo instável, com possibilidade de chuva, principalmente à tarde.

“Nós estamos ainda com condição de muita nebulosidade. Isso ocasiona essa sensação de tempo abafado”, explica o meteorologista Claudemir de Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No domingo, pela manhã, deverá ter, em todo estado, uma melhor condição do tempo. “À tarde essa chuva pode se intensificar, mas não deve atrapalhar o pleito eleitoral no domingo Apesar da condição de chuva forte”, ressalta Claudemir. São previstas chuvas mais fortes para as regiões Norte, Vale do Jequitinhonha e Noroeste.

Em Belo Horizonte, os termômetros devem ficar entre 19 ºC e 27 ºC no dia do pleito. Para hoje há previsão de chuva a qualquer hora do dia.