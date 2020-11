América oficializa contratação de Léo Gomes

Emprestado pelo Athletico-PR, volante assina com Coelho até o fim de 2021

Nesta quinta-feira, o América oficializou a contratação do volante Léo Gomes. Cedido pelo Athletico-PR, o jogador de 23 anos chega ao Coelho por empréstimo até o fim de dezembro de 2021. Ele já passou por exames médicos e assinou contrato.

Léo Gomes estava na mira da direção americana desde a janela de transferências no fim de 2019. A contratação do volante supre a saída de Rickson, que se transferiu ao Guarani.

O volante também atua mais avançado no meio-campo, como armador. Mas, a princípio, ele disputará titularidade com Zé Ricardo, Juninho e Flávio na equipe do técnico Lisca.

Carreira de Léo Gomes

Léo é cearense de Fortaleza e começou a carreira nas categorias de base do Vitória. Ele subiu ao time profissional do Leão em 2018 e disputou 15 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Na temporada seguinte, o volante entrou em campo em 36 oportunidades, sendo 27 pela Série B, quatro pela Copa do Nordeste e cinco pelo Campeonato Baiano.

Contratado pelo Furacão no final de 2019, Léo atuou em 11 partidas na atual temporada, incluindo o Campeonato Paranaense, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

Ficha do jogador

Nome completo: Leonardo da Silva Gomes

Data de nascimento: 30/4/1997

Local de nascimento: Fortaleza (CE)

Altura: 1,81 m

Clubes: Vitória-BA (2015 a 2019) e Athletico-PR (2020).

Principal título: Campeonato Paranaense (2020).