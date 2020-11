Você já deu uma olhada no relógio e observou que poucas horas antecede o momento da sua decisão de votar e quem escolherá para representa-lo (a) no Executivo e Legislativo?

Durante os quatro anos de mandato, você será responsável pela escolha, cujo seu voto tem um valor muito grande.

Aproveito a oportunidade para lembra-lo (a) que essa matéria foi encaminhada para o departamento de Jornalismo Terça Feira dia 10/11.

Deus permita que nenhum fato negativo ocorra como em anos anteriores para tirar o foco nas eleições, e que tudo transcorra com muita lealdade e justiça.

Portanto eleitor (a), você terá tempo suficiente para analisar com muita calma o candidato (a) que terá a responsabilidade de representa-lo (a) até 2024.

Se você não fizer a escolha certa, uma grande parcela de culpa será sua que teve o poder da escolha.

O mandato será de quatro anos e não de quatro dias. Pense nisso!

Você certamente já ouviu diversos candidatos (as) e não serão promessas infundadas que deverá te iludir.

Faça uma profunda reflexão:

Fulano (a) tem a Ficha limpa?

Tem capacidade e qualidades para me representar?

Suas propostas tem fundamento e atende as necessidades do povo Setelagoano?

Candidato (a) que fica desqualificando os adversários é digno de dó.

Atente para a história abaixo:

– Se você for para o deserto e pegar 100 formigas pretas e 100 formigas vermelhas grandes e colocá-las juntas em uma jarra, a princípio, nada irá acontecer.

No entanto, se você sacudir violentamente a jarra e jogá-las de volta no chão, as formigas lutarão até que se matem umas às outras.

Acontece que as formigas pretas pensam que as formigas vermelhas são as inimigas e vice-versa, quando na realidade o verdadeiro inimigo é quem sacudiu a jarra.

A verdadeira questão é quem está sacudindo a jarra e por quê?

Moral da história:

Por que é fácil manipular as formigas e colocar umas contra as outras.

Reflita com muita atenção no título da nossa Conversa Afiada:

“Muita calma nessa hora!” não se deixe manipular, faça valer o seu voto.

Vote com muita consciência.

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Por Arnaldo Martins

Cebolinha