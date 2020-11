HNSG finalmente vai acabar com a fila de exames de oncologia

A situação de espera que parecia interminável pode estar com os dias contados. Foi depositado nesta sexta, 6, o valor de R$140 mil, proveniente de repasse da Câmara Municipal ao executivo, para acabar com a fila para realização de exames oncológicos do Hospital Nossa Senhora das Graças. A boa notícia veio do presidente da Câmara, vereador Cláudio Caramelo (PP), que acompanhou todo o trâmite burocrático para que o valor fosse depositado o mais rápido possível.

Há cerca de um mês, Caramelo fez a entrega formal do cheque no valor de R$2 milhões aos cofres públicos da Prefeitura. Naquela oportunidade, foram definidos onde o dinheiro seria empregado. “Ficou acordado com o prefeito Duílio que R$1,9 milhão seria empregado para os acertos rescisórios de servidores e ex-servidores da administração pública, o que foi realizado imediatamente. Ficou faltando então repassar os R$140 mil destinados ao Hospital Nossa Senhora das Graças para acabarmos com a fila de espera da oncologia. Por causa dos trâmites burocráticos, o processo demorou um pouco, mas agora já está tudo acertado”, comemora Caramelo.

O trâmite a que se refere o vereador Caramelo foi a necessidade da realização de um plano de trabalho, o qual já está pronto, e, ainda, a atualização do contrato existente entre o Hospital Nossa Senhora das Graças e o município para a prestação de serviços. “Nesta sexta foi feito empenho do valor e a transferência do recurso para a conta do Hospital. Vamos continuar acompanhando este processo de perto, porque é nosso dever assegurar que a fila para a realização de exames oncológicos do hospital, que tem em média 200 pessoas, seja de fato finalizada e estas pessoas atendidas em suas necessidades”, ressalta Caramelo.

Com Ascom HNSG