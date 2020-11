Abrace faz doação de mais Cateteres para Oncologia do hospital Nossa Senhora das Graças

Ao som do Violino de Lula e com a entrega de flores para os pacientes na sexta-feira, 6, o Projeto Abrace entregou mais Cateteres para os pacientes da Oncologia, do hospital Nossa Senhora das Graças em Sete Lagoas.

Foi a segunda doação de Cateteres, mesmo sem a realização de almoço anual que é sua fonte de arrecadar os recursos e que não aconteceu este ano por causa da pandemoa, o projeto Abrace vem conseguindo manter suas atividades sociais.

Com essa doação, mais pacientes serão atendidos com a implantação do Cateter, para a sequência do seu tratatamento.

O Cateter Venoso Central totalmente implantado (CVC-TI) vem sendo utilizado tornando-se essencial no tratamento de pacientes com Câncer. Ele possibilita a infusão de quimioterápicos, hemoderivados e nutrição parenteral, além de coleta de sangue para exames laboratoriais.

Renata Cotta, Presidente do Abrace destacou a importância dessa parceria, em prol dos pacientes da Oncologia mais uma vez. ” Minha família já enfrentou essa situação e sempre digo que é uma nuvem que vai passar. E neste momento de pandemia, torna-se ainda mais importante a solidariedade, é isto que nós do Abrace temos feito”, disse.

O Abrace não tem fins lucrativos e não tem vínculo político e religioso, contando apenas com voluntários, que são profissionais de diversas áreas. Revitalização da Apae, ajuda para a Vila Vicentina, revitalização de leitos do SUS da Pediatria, Natal da Apae e distribuição de Kits escolar, são algumas das ações do Abrace.

Para Tamara Figueiredo, Coordenadora da Oncologia, o apoio da sociedade é fundamental. ” Somos referência de Sete Lagoas e região e precisamos muito da ajuda de todos, como recebemos mais uma vez do projeto Abrace. E continuamos precisando sempre e neste momento precisamos da doação de Agulhas, para o tratamento de nossos pacientes. È só fazer contato conosco”, afirmou.