PM prende indivíduos por tráfico de drogas no bairro Orozimbo Macedo

Nesse sábado, 07, por volta das 20h30min, policiais militares receberam informações de que indivíduos estavam realizando tráfico de drogas na Praça da Arara, bairro Orozimbo Macedo.

Militares visualizaram dois homens em atitude suspeita no local e após realizarem busca pessoal localizaram no bolso de um deles a quantia de R$29,00 e do outro a quantia de R$50,00.

A equipe de Rondas Ostensivas com Cães – ROCCA foi acionada e a cadela “Anja” localizou em cima de uma árvore, próximo ao local onde os homens foram abordados, 02 invólucros contendo maconha e, em meio a um monte de tijolos, outro invólucro contendo 06 buchas de maconha, 10 pedras de crack e sacos plásticos utilizados para embalar drogas.

Os autores W.M.S, 19 anos e G.M.B.S, 17 anos foram conduzidos à Delegacia de Polícia junto com o material apreendido.

Assessoria Organizacional/PM