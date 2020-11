Em confronto direto na Série B, Cruzeiro recebe Guarani no Mineirão para tentar manter embalo

Duelo está marcado para as 20h desta segunda-feira, no Mineirão

Os números do Cruzeiro sob o comando de Felipão são inquestionáveis: 10 pontos conquistados de 12 possíveis na Série B do Campeonato Brasileiro. Isso representa 83,3% de aproveitamento. Para manter o embalo e tentar ganhar novas posições na tabela, a equipe celeste receberá o Guarani, nesta segunda-feira, às 20h, no Mineirão.

A partida tem um significado ainda mais importante por ser um confronto direto. O Guarani ocupa a 14ª colocação, uma acima da Raposa. O Bugre soma 24 pontos, enquanto os mineiros têm 23. Se vencer, portanto, o time de Luiz Felipe Scolari garantirá ao menos uma posição na tabela.

Dependendo dos resultados, o salto pode ser de até cinco colocações. Se Brasil de Pelotas, Confiança, Operário e CRB forem derrotados, respectivamente, por Ponte Preta, Botafogo-SP, Náutico e Oeste, a Raposa terminaria a 21ª rodada na 10ª posição da Série B. Isso, claro, em caso de triunfo no Gigante da Pampulha.

Com a cabeça ainda focada nos 45 pontos e a fuga definitiva da zona de rebaixamento, o técnico Felipão precisará mudar a equipe que iniciou a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, na última rodada. Marcelo Moreno está com a Seleção Boliviana para disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. Por outro lado, Régis retorna ao time após cumprir suspensão.

A tendência é que Luiz Felipe Scolari escale o Cruzeiro no 4-2-3-1, diferentemente da última partida, na sexta-feira, quando optou por iniciar no esquema 4-3-3. Desta forma, Régis ganha a vaga de Filipe Machado e forma trio com William Pottker – possivelmente na direita – e Airton, desta vez na esquerda. No ataque, a dúvida fica entre Sassá, que sai na frente da disputa, e o jovem Zé Eduardo, de 21 anos, que ainda não recebeu chances do treinador gaúcho.

Guarani

Assim como o Cruzeiro, o Guarani vem de vitória na Série B. O Bugre derrotou o CSA por 2 a 1, na última sexta-feira, e ganhou a 14ª posição da Raposa na classificação da Série B.

Para o duelo desta segunda, o clube tem três desfalques confirmados. O meia Arthur Rezende e o atacante Rafael Costa testaram positivo para a COVID-19 e iniciaram o cumprimento do isolamento social.

A outra baixa fica por conta do atacante Júnior Todinho. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o CSA. O técnico Felipe Conceição também terá de assistir a partida dos camarotes do Mineirão em função de suspensão automática. O auxiliar Marcelo Gonçalves comandará o time na beira do gramado.

CRUZEIRO X GUARANI

Cruzeiro

Fábio; Cáceres, Manoel, Cacá e Patrick Brey; Ramon e Jadsom; Pottker, Regis e Airton; Sassá. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Guarani

Gabriel Mesquita, Pablo Diogo, Romércio, Wálber e Bidu; Bruno Silva, Murilo Rangel e Lucas Crispim; Renanzinho, Giovanny e Bruno Sávio. Técnico: Felipe Conceição

Motivo: 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 9 de novembro de 2020 (segunda-feira), às 20h

Árbitro: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Assistentes: Silbert Faria Sisquim e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)