América sofre gol no fim e cede empate à Ponte Preta em confronto direto na Série B

Time do técnico Lisca ainda teve um gol anulado no fim da primeira etapa

Depois de sair na frente e controlar boa parte do jogo, o América acabou sofrendo um gol da Ponte Preta aos 31′ do segundo tempo e cedendo o empate em duelo pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Geovane abriu o placar para o Coelho, enquanto Guilherme Pato igualou o marcador para a Macaca.

Na próxima rodada, o América tem mais um duelo decisivo pelas primeiras posições da Série B. Os mineiros encaram o Cuiabá, atual terceiro colocado da Série B. A partida está marcada para sábado, às 21h30, na Arena Pantanal. A Ponte Preta, por sua vez, buscará a recuperação diante do Brasil de Pelotas, sexta-feira, às 16h, no Moisés Lucarelli.

O jogo

Cheio de confiança após a classificação às quartas de final da Copa do Brasil, o América dominou a Ponte Preta nos 45 minutos iniciais da partida no Independência. E não demorou para abrir o placar. Logo aos 16’, depois de fazer alguma pressão, o Coelho balançou a rede com Geovane, que aproveitou assistência na medida de Ademir para marcar de cabeça. 1 a 0.

Comandada por Marcelo Oliveira, velho conhecido dos mineiros, a Macaca não conseguiu acertar nem sequer o gol de Matheus Cavichioli na primeira etapa. Ainda que tenha tido 58% de posse de bola, a equipe tentou em três oportunidades, mas nenhuma finalização levou perigo.

Aos 45’, na reta final do primeiro tempo, o Coelho chegou a ampliar o placar com Felipe Azevedo. Contudo, o árbitro Eduardo Tomaz de Aquino anulou o tento por ter visto um toque de mão no lance. Os jogadores e a comissão técnica do América reclamaram muito da marcação. O técnico Lisca recebeu o cartão amarelo – o terceiro dele, que não poderá ficar no banco de reservas da partida contra o Brasil de Pelotas.

Na volta do intervalo, o América seguiu melhor no jogo. O rendimento, no entanto, foi caindo ao longo da segunda etapa. Aos 32’, quando já apresentava certa superioridade, a Ponte Preta conseguiu chegar ao gol de empate. Após contra-ataque bem armado, Guilherme Pato recebeu na entrada da pequena área, livre de marcação, e tocou para o gol, sem chances para Cavichioli. 1 a 1.

O tento dos visitantes deu números finais ao placar. O América, assim, acabou perdendo a chance de se isolar na vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

AMÉRICA X PONTE PRETA

América

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias (Joseph), Anderson, João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Geovane; Ademir (Neto Berola), Rodolfo e Felipe Azevedo. Técnico: Lisca.

Ponte Preta

Ygor Vinhas, Apodi, Luizão (Wellington Carvalho), Ruan Renato e Guilherme Lazaroni; Barreto (Camilo), Dawhan, Luis Oyama (Guilherme Pato) e João Paulo (Vinícius Zanocelo); Bruno Rodrigues e Tiago Orobó. Técnico: Marcelo Oliveira.

Gols: Geovane (aos 16’1ºT) e Guilherme Pato (aos 31’2ºT)

Cartões amarelos: Lisca (América); Dawhan (Ponte Preta)

Cartão vermelho: Lisca (América)

Motivo: 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: sábado, às 18h30

Local: Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)

Assistentes: Christian Passos Sorence (GO) e Cleriston Clay Barreto Rios (SE)