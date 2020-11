Carro capota na Serra Santa Helena deixando feridos

Um carro capotou na Serra de Santa Helena neste domingo (08), em Sete Lagoas. Por volta das 23h22min, o Corpo de Bombeiros foi acionado para busca e salvamento em local de difícil acesso.

De acordo com a Cia. do Corpo de Bombeiros, o automóvel perdeu o controle e capotou cerca de 150 metros fora da pista. Ao chegar no local, viatuas do SAMU e da Polícia Militar já se encontravam no local. A ocorrência contou ainda com apoio da Guarda Civil Municipal.

Dentro do automóvel haviam duas pessoas, uma mulher de iniciais C.L.R.C de 29 anos, motorista e que apresentava feridas graves, encontrada inconsciente. No passageiro estava um homem de iniciais M.V.A.S., 27 anos de idade e apresentando lesões menos graves.

Pela dificuldde de acesso ao local do acidente, foi necessário que os militares do Corpo de Bombeiros ancorassem uma corda à viatura para chegar ao automóvel. Devido à gravidade do acidente, foi necessário ainda arrombar uma das portas do veículo utilizando um desencarcerador, imobilizando as vítimas com pranchas longas e colar cervical, transportando ambos de maca até a via, onde viaturas do SAMU aguardavam para encaminhamento até unidades de saúde de Sete Lagoas.

Da Redação