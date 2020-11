PCC pode ser responsável por ataques a cegonheiras da transportadora Sada

Investigação da Polícia Civil aponta que grupo queria tomar lugar da empresa mineira no setor para transportar pelo território nacional armas e drogas escondidas em veículos sem levantar suspeita

Integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), organização criminosa que teve origem no estado de São Paulo, podem ser os responsáveis por pelo menos sete ataques a cegonheiras da transportadora Sada. A suspeita é da Polícia Civil, que investiga os crimes.

As ações criminosas começaram em outubro e foram registradas em vários estados. Os dois últimos ataques ocorreram na quarta-feira em Curvelo e em Sete Lagoas. Os veículos estavam em postos de combustíveis, quando foram incendiados.

O delegado Rafael Horácio, que é titular do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio, explica qual era o objetivo do grupo com esses ataques.

“As investigações tiveram início há um mês. Mas elas foram intensificadas a partir do momento em que ocorreu o ataque de Curvelo. Identificamos que uma organização criminosa de São Paulo que vem atacando a empresa Sada em todo território nacional. Com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal, conseguimos efetuar a prisão de dois indivíduos. Os levantamentos mostram que o interesse desse grupo seria enfraquecer a logística da empresa para que pudesse ganhar mercado. Inclusive, o grupo teria o objetivo de extorquir a Sada para que pudesse realizar o transporte no território nacional e na América Latina no lugar dela”, explica o delegado.

Tomando o lugar da Sada no ramo de transporte, de acordo com o titular do Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio, o grupo esperava transportar veículos pelo território nacional com armas e drogas escondidos sem levantar suspeita.

“A empresa é responsável pelo contrato de transporte de veículos zero, mas ela também pode realizar no frete de volta o transporte de carros usados. Eles queriam enfraquecer o mercado para que a empresa não pudesse transportar esses carros e eles entrassem no mercado no lugar dela”, esclarece o delegado.

Com informações de Amanda Antunes.