América mede forças com a ‘rival’ Ponte Preta na abertura do returno da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado, às 18h30, no Independência, pela Série B

O América começará o returno da Série B do Campeonato Brasileiro com um confronto direto pelas primeiras posições da tabela. Para manter a boa fase e dar prosseguimento ao sonho do acesso, o time alviverde medirá forças com a Ponte Preta, às 18h30 deste sábado, no Independência, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada da competição.

Apenas cinco pontos separam as equipes na tabela. O Coelho terminou a rodada anterior em terceiro lugar, com 35 pontos, enquanto a Macaca subiu para quinto, com 30.

Esta será a quarta vez que o América vai encarar a Ponte nesta temporada. Pela Copa do Brasil, os mineiros eliminaram os paulistas pelo placar agregado de 5 a 3, ainda pela terceira fase. Já na Segundona, o Coelho venceu o time alvinegro por 1 a 0, em 8 de agosto, pela primeira rodada.

“Temos um jogo importantíssimo e dificílimo contra a Ponte Preta. É um jogo de seis pontos. Esse início de segundo turno é bem apertado, porque a gente ainda pega o Cuiabá, o Operário-PR e o Juventude, é só confronto direto nesses quatro primeiros jogos”, analisou Lisca.

América

Após a eliminação do Corinthians e a classificação inédita às quartas da Copa do Brasil, o América ‘vira a chave’ e retoma o foco na Série B. O técnico Lisca quer atenção total do elenco para garantir um bom resultado no Independência.

“Já jogamos algumas vezes contra a Ponte neste ano, eles têm jogadores qualificados como Bruno, Camilo, o Marcelo chegando agora também.. Eles têm vários jogadores que eu gosto muito. Então, é um jogo difícil, mas a comemoração termina aqui porque se não nos mobilizarmos a gente vai ter dificuldade na Série B”, frisou.

Para o jogo deste sábado, o Coelho segue com o desfalque do zagueiro Eduardo Bauermann. Ele ainda se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo. Além dele, o meia Guilherme, com uma contusão no ombro direito, também está sob cuidados do departamento médico.

Ponte Preta

A Ponte Preta, de Marcelo Oliveira, vem a Belo Horizonte com três novidades na escalação inicial: a estreia do zagueiro Ruan Renato, o volante Luís Oyama e o atacante Tiago Orobó.

A inclusão de mais um volante na formação titular se dá pelo estilo de jogo do adversário. Oliveira quer preencher o meio-campo, área em que o América se destaca.

“O América é muito forte no meio, eles marcam bem e saem com velocidade para o ataque. Então a gente pensa em preencher mais o meio, soltando mais o João Paulo, o Bruno e o Orobó”, disse.

AMÉRICA X PONTE PRETA

América

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson, João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Alê (Geovane); Ademir, Rodolfo (Léo Passos) e Felipe Azevedo. Técnico: Lisca.

Ponte Preta

Ygor Vinhas, Apodi, Luizão, Ruan Renato e Guilherme Lazaroni; Barreto, Dawhan, Luis Oyama e João Paulo; Bruno Rodrigues e Tiago Orobó. Técnico: Marcelo Oliveira.

Motivo: 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: sábado, às 18h30

Local: Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)

Assistentes: Christian Passos Sorence (GO) e Cleriston Clay Barreto Rios (SE)