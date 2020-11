Douglas Melo e Ramsés de Castro fecharam ciclo de entrevistas dos candidatos a prefeito no Passando a Limpo

O programa Passando a Limpo encerrou as entrevistas com candidatos a prefeito de Sete Lagoas nesta sexta-feira (06), com a presença de Douglas Melo e Ramsés de Castro.

Douglas Melo deu início ao bate papo no programa, contando que lançou sua candidatura a prefeito da cidade por amar o lugar e saber que é necessário que mudanças sejam feitas no Executivo Municipal. Ao falar sobre suas propostas para a saúde, ele explicou questões relacionadas ao Hospital Regional, afirmando que o dinheiro investido pela Vale já encontra-se disponível e garantido, mas que aidna não houve autorização do governo estadual para a continuidade das obras. Ele disse ainda, que um grande problema enfrentado na cidade é relacionado a paralisação das cirurgias eletivas, as quais precisam de atenção do poder público local.

O candidato ainda falou sobre a educação, tendo como proposta a introdução de trabalhos onlines e a disponibilização de recursos para tal fato, além da criação de 10 novas unidades de creches na cidade. Durante a conversa, foi, também debatido assuntos sobre turismo e meta de gastos públicos, além de gestão da dívida municipal.

Para finalizar, o candidato disse “Eu peço para ser prefeito de Sete Lagoas, não é porque eu quero poder a todo custo não, é porque eu me preparei para isso. Apesar de ter 36 anos de idade, a gente sabe o que Sete Lagoas precisa, nós temos um relacionamento muito forte tanto no governo do estado, quanto em Brasília e isso vai nos ajudar muito. Eu peço pro setelagoano que confia em nós para realmente desenvolver nossa cidade.”

Ramsés foi o segundo entrevistado e disse que busca a prefeitura para ser a verdadeira renovação, já que nunca exerceu nenhum cargo político. O advogado afirmou que reconhece a necessidade de cortar gastos públicos onde deve ser cortados, nos excessos de cargos públicos, altos salários e abusos e privilégios que ocorrem.

Ele disse ainda que pretende valorizar os profissionais da saúde e educação por meio de gratificações. Além disso, comentou sobre propostas e questões que envolvem turismo, infraestrutura e saneamento básico municipal. Ele afirma que precisa investir nas feiras, nos artistas locais e criar um cinema público.

Para finalizar, o candidato disse “Eu sou Ramsés de Castro, peço seu apoio e seu voto e o apoio de sua família. Eu sim sou renovação. Ao contrário de alguns candidatos que dizem ser renovação mas não são, porque já estão na política a anos. Tenho capacitação para administrar nessa cidade e, o principal, sou independente. Não fiz aliança com esse tanto de partido. Não uso fundo eleitoral, não uso dinheiro público para fazer campanha.”

Da Redação