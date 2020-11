Covid-19: Funed produzirá soro contra a doença através da imunização de cavalos

Pesquisadores da Fundação Ezequiel Dias (Funed) começaram a imunização de cavalos para a produção de soro contra o coronavírus. A finalização de lotes-pilotos com 5 mil ampolas para estudos clínicos está prevista para janeiro de 2021.

O soro para o tratamento da covid-19 é desenvolvido a partir de anticorpos de cavalos imunizados pelo vírus inativado SARS-CoV-2. O uso do soro será restrito ao ambiente hospitalar a partir de prescrição médica.

A partir de estudos clínicos para validação da segurança e eficácia do soro será solicitado o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a produção de lotes industriais em larga escala.

Para desenvolver o projeto, a Funed recebeu R$ 213 mil que estão sendo utilizados para as etapas de desenvolvimento do produto e testes de imunização. A produção dos lotes-pilotos irá receber investimento do governo do estado.

Nesta sexta-feira o governador Romeu Zema (Novo) comemorou no Twitter o desenvolvimento da pesquisa e ressaltou os esforços do governo no combate ao coronavírus. “Seguimos firmes na luta contra o coronavírus: por meio da Funed, o Governo de Minas deu início a uma nova etapa no desenvolvimento do soro para tratamento da Covid-19. Mesmo com a redução de casos no estado, as ações do governo não param”, escreveu.