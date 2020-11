Colégio Promove distribui bolsas de até 80%.

Estão abertas as inscrições para o processo de seleção de bolsas estudantis para o ano letivo de 2021 do Colégio Promove de Sete Lagoas. Até o dia 11 de novembro, os interessados poderão se inscrever para as bolsas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Com um Projeto Pedagógico qualificado e uma excelente infraestrutura proporcionada pela Rede de Ensino Promove, o Colégio Promove de Sete Lagoas, oferece atividades diferenciadas e que atendem às necessidades de um mundo moderno e plural, buscando estabelecer relações entre as disciplinas, aproximar o ensino do cotidiano e associar as inovações tecnológicas ao conteúdo programático, preparando assim, os alunos para a vida, dotando-os de valores, atitudes, competências e habilidades exigidas para o sucesso profissional.

A seleção tem enfoque na distribuição de várias bolsas de estudos para o 6.°, 7.° , 8.° e 9.° anos do ensino fundamental e para o ensino médio, que vão de 40% a 80%, garantindo assim a universalização do ensino básico de qualidade. As vagas são limitadas, e para concorrer o aluno deve atender os requisitos pré-definidos no edital de seleção, disponível no site www.promovesetelagoas.com.br.

As inscrições são gratuitas e a prova será on-line. Essa é uma oportunidade ímpar de estudar em uma estrutura de Faculdade, com professores altamente qualificados e um atendimento humanizado, com acompanhamento individualizado.

Informações sobre o Colégio ou processo de seleção podem ser obtidas pelo telefone (31) 98973-2614.

Processo Seletivo de Bolsa Estudantil – Ano letivo 2021

Inscrições até 11 de novembro de 2020

Local de inscrição: http://www.promovesetelagoas.com.br/colegio/inscricoes2021

Provas: Dia 14 de novembro de 2020, das 9h às 11 horas, para o ensino fundamental e das 14h às 16h para o ensino médio.